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【阿里巴巴 9988】 阿里旗下盒馬召開首屆盒馬村大會 期望未來10年建立1,000個盒馬村

股樓投資 19:23 2023/07/21

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阿里巴巴（09988）旗下新零售公司盒馬，近日召開首屆盒馬村鄉村振興大會，期間宣頒了首批十佳盒馬村名單，並與6個新的農業基地及公司簽約，成為新的盒馬村基地。阿里周五（21日）收報91.3元，升2%，成交額29.1億元。

同場加映﹕【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

溫股知新
【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

盒馬村是盒馬新零售模式的重要組成部分，以數字科技驅動農產品的標準化、精細化和品牌化改造。盒馬村是根據盒馬的訂單，穩定供應農產品，推動農產品的數字化進程。首個盒馬村於2019年7月在四川省甘孜州丹巴縣落地，現已覆蓋全國25個省份。

【騰訊 700】 Prosus計劃續減持騰訊 預期年底持股降至24至25%【見下頁

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此次大會上，盒馬公布了首批十佳盒馬村名單，包括遼寧省大連市莊河市的海上盒馬村、內蒙古自治區鄂爾多斯市的沙漠盒馬村，以及雲南省孟連縣的牛油果盒馬村等。這些盒馬村分別以提供優質冷水海鮮、蝴蝶蘭和牛油果而聞名。此外，盒馬與西藏日喀則、湖北荊州等地的6個農業基地及公司達成合作，簽約成為新的盒馬村，意味著消費者將可以在盒馬選擇到更多優質的地域特色商品。

盒馬的長遠目標是在未來10年內建立1,000個盒馬村。盒馬聯合創始人兼首席商品官趙家鈺表示，截至今年5月，全國已建立185個盒馬村，其中有機盒馬村逾40個，惠及過百家上下游產業鏈企業，而經盒馬銷往全國城市消費者的產品，有高達約700種是來自盒馬村。

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記者：郭秀慧

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盒馬 阿里巴巴－SW（09988） 港股 阿里巴巴

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