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【保你大】資金除長放銀行還有更好選擇？　放保險公司遺產處理更方便

理財智慧 19:25 2023/07/21

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各位，看見今日文章的標題，你是否會感到，這是個「阿媽是女人」的問題。因為有錢當然是存放入銀行，怎會存放在保險公司？同樣地，如果要買保險，也應該找保險公司，又怎會找銀行？

筆者想先澄清後者的問題。某程度上，如果想買保險，其實真的可以找銀行，因為銀行也會代理保險公司的產品。準確來說，如果是大型銀行，有自己的保險業務，他們就會代理自己集團公司的保險產品。如果是中小型銀行，自己沒有保險業務，就會代理其他保險公司的產品。當然，直接找保險公司是最簡單的。

回說上文的話題，事緣有一日筆者到芳姐的茶餐廳食早餐時，老闆娘芳姐走過來，跟筆者討論起有錢應該存入銀行，還是放保險公司的話題，所以想跟大家分享一下。

芳：「森哥，近期港元和美元的利息都上升，我手上有一筆錢，你認為有哪間銀行可以考慮呢？」

森：「芳姐，妳這樣問，我是很難答妳，因為我的本業是保險顧問，不是銀行的客戶經理呢！」

芳：「我當然知道，但你不是一般的保險顧問，你對整個金融市場有深入認識，應該可以答到我的問題吧！」芳姐認真地說。

森：「芳姐，妳這樣給我戴高帽，我真的很難推搪，我只能盡力回答吧！」

芳：「好呀！」

森：「但在我答妳這個問題前，我想先問妳，妳這筆錢是否『唔等使』？即是可以放長綫？」

芳：「也是的，其實放十年八載，甚至更長也沒有問題的，我的目的是增值。只不過，我見近期利息高企，當然應該做定期存款吧！」

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森：「如果是這樣就好了！如果妳這筆錢可以存放一段很長時間，或者根本不用來周轉的話，妳有沒有考慮存放在保險公司？」

芳：「保險公司？你果然識做生意。但你們不是銀行，不能接受存款呢！」

森：「哈哈，我不是從拉生意的角度出發，我是從理財的角度出發。我們是保險公司，當然不能接受存款，存放在我們公司的錢，也不受存款保障制度保障。」

芳：「正是呢！」

森：「所有存放在我們公司的錢，都算是保障計劃，屬於一份保單，可以是保障型的保單，也可以是儲蓄型的保單。」

芳：「這個我瞭解，但我投放金錢在保險公司的儲蓄計劃中，只會被鎖死，存放在銀行會較為靈活呢！」

森：「哈哈，芳姐，妳剛才不是說，妳手上那筆錢可以放十年八載嗎？如果是這樣，所謂的『鎖死』又有甚麼問題？而且，也不一定完全『鎖死』呢！再者，有時『鎖死』也有好處，這就不怕妳抵受不住誘惑拿出來花掉，或做些高風險的事情呢！」

芳：「我應該不會的。」

森：「同意。我也不擔心妳。但我想指出一點，從退休策劃的角度來看，妳應該考慮把較多的錢存放在保險公司，不管是分紅保險還是投資相關的保險。」

芳：「可否詳細說明一下？」

森：「當然可以，因為當妳百年歸老那日，妳存放在銀行的所有現金和資產，包括存款、股票、基金或債券等等，都變成妳的遺產，要先行凍結，等到辦妥遺產承辦手續才可以解凍。」

芳：「問題是？」

森：「問題是時間，如果一切正常，至少要有遺囑，也可能要幾個月，甚至一年半載，妳的後人才可以取回。如果沒有遺囑，時間會更長，短則一年半載，長則三數年，還要視乎妳遺產的複雜程度，以及有沒有人出來爭家產呢！」

芳：「嗯，我肯定沒有人出來爭家產，但我也明白你的意思。那麼，金錢投放在保險公司，就沒有這個問題！」（待續）

    撰文：羅國森

    資深財經編輯，現任保險理財顧問，擁有認可財務策劃師資格，曾出版《讓你富起來》及《逆市淘金》等暢銷著作。

    ＊以上內容輯錄自第820期《iMoney》Focus。

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    責任編輯：陳楚琨

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