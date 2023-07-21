▲ 【內房危機】世茂：完成內部監控審閱 已執行整改措施

世茂集團 （00813） 發公告指，內部監控顧問已列出集團內部監控系統及程序發現的問題，當中涉及風險評估的管理程序、銀行貸款審批流程，以及銀行貸款擔保審批流程及相關審批紀錄、投資項目監督、銀行賬戶開設、維持及終止收支管理等。

集團指，管理層已審閱有關事宜及缺陷，並已參考內部監控顧問的整改建議，採取適當行動及步驟解決該等內部監控事宜及缺陷。

世茂表示，內部監控系統經初次審閱後，公司已根據內部監控顧問提供的整改建議加強其內部監控系統。內部監控顧問已對集團的內部監控系統進行跟進審閱。截至目前，內部監控審閱已完成。

根據內部監控顧問關於內部監控審閱的報告，經進行跟進審閱後，除少數事項仍在進行整改外，集團已對有關內部監控缺點及不足執行相關整改措施。

世茂集團仍在停牌。

相關文章：

【內房危機】世茂已就保存東涌酒店與項目貸款人訂立最終協議 有關酒店或成重組資產一部分

【內房危機】世茂集團子公司世茂建設去年營收挫49.2% 虧損擴至171億人幣

【內房危機】萬達據報最快本周完成處置資產 償還即將到期美元債

編輯：袁諾曦