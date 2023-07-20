長橋科技推虛擬資產交易解決方案 與華富、HashKey共建虛擬資產交易生態

長橋科技（Longbridge Whale）推出香港首個「7x24一站式虛擬資產交易解決方案」和「AI投資知識服務平台PortAl」兩個面向券商的全新產品和服務。同時，長橋科技與華富建業證券、HashKey聯合宣布達成三方戰略合作，共建虛擬資產交易生態。

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「7x24 一站式虛擬資產交易系統解決方案」提供包括行情數據、社區資訊、交易、清結算等一站式服務。具體包含 App 和櫃台兩大解決方案，系統已對接兩間持牌的虛擬資產交易平台，即OSL、HashKey，可在7天24小時不間斷交易下的清結算，為券商提供極速 T+0 出入金、即時行情支持 50 檔買賣盤價位、統一開戶資訊管理以及股票與虛擬資產帳戶靈活切換、資金劃轉等。券商更可在原有系統基礎上增加虛擬資產交易模組，也可推出獨立的虛擬資產交易平台。而收費分標準版及專業版，分別為每月3萬元及4萬元。

長橋科技行政總裁胡國文指，券商加入虛擬資產交易解決方案的對接過程只需八星期。他亦透露目前有20多個券商為潛在合作夥伴，預計年底會有30位券商採用新服務。另外，長橋科技亦推出「AI 投資知識服務平台PortAI」，PortAI 具備對話問答能力、萬字長文一鍵總結能力、持倉日報智能復盤能力、以及社區實時互動能力。

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華富建業證券董事總經理甄靜敏對前景感樂觀，並表示香港虛擬資產市場追將保持快速增長的勢頭，未來會投放更多資源在虛擬資產服務。雖然目前香港僅限「專業投資者」買賣加密貨幣，但甄靜敏和胡國文均期待未來進一步放寬至零售投資者，倆人皆表示各自公司已準備好服務散戶。另外，胡國文透露長橋證券已完成升級1號牌，可以提供虛擬資產交易服務。

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