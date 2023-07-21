【商湯20】阿里極速沽清商湯股份 商湯最多升9%後大幅收窄

商湯（00020）公布，獲Taobao Holding Limited知會，其已有序出售其於公司所持的所有B類股份，目前該等出售安排已經完成。

商湯今日（21日）股價走勢波動，因消除了不明朗因素，股價最多曾升8.8%至1.84元，但之後升幅顯著收窄，至收市報1.72元，上升1.8%，全日成交額28.6億元。

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通告指出，Taobao Holding Limited與商湯的現有業務往來不受影響。根據公開資料，Taobao Holding Limited為阿里巴巴（09988）的一家全資子公司。

參考商湯招股書，阿里巴巴2018年至19年間，參與商湯C-1及C-2系列融資，其每股成本價只有約0.074美元（折合約0.576港元）。

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記者：李兆明