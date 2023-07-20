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【CPI】本港6月消費物價指數按年升1.9%　較上月輕微下跌

理財智慧 22:04 2023/07/20

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政府統計處公布，6月綜合消費物價指數按年升1.9%，較5月的2%略低。剔除政府單次紓困措施影響，基本通脹率為1.7%，較5月的1.8%略低。 

各類消費項目中，煙酒（上升18.7%）、電力、燃氣及水（上升13.3%）、衣履（上升5.7%）、外出用膳及外賣（上升3.9%）、雜項服務（上升2.5%）、雜項物品（上升2.3%）、交通（上升1.3%）、住屋（上升0.6%）和基本食品（上升0.1%）價格均見上升，耐用物品價格則下跌3.7%。

【青年宿舍】民青局再批酒店轉青年宿舍 位於深水埗鴨寮街 提供最多84個宿位（多圖、附申請詳情）【見下頁

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政府表示，基本消費物價通脹維持在溫和水平。能源相關項目價格整體上按年繼續大幅上升，衣履、外出用膳及外賣價格明顯上升，其他綜合消費物價指數主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

整體而言，通脹短期內會持續溫和，外圍價格壓力或會進一步減退，本地營商成本則可能隨經濟復蘇而面對上升壓力，但預料短期內大致維持溫和。

同場加映：【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

溫股知新
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撰文 : 陳楚琨

電力 外賣 食品 指數 綜合消費物價指數 政府統計處 通脹 CPI 交通 經濟
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