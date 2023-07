▲ 【FTX爆煲】FTX創辦人薯條哥被指干擾證人 涉泄前女友私人文章

《路透》報道指,美國檢察官指控FTX創辦人Sam Bankman-Fried(SBF,又稱薯條哥)干擾證人,並要求聯邦法官頒布命令,禁止SBF及其他各方發表可能干擾公平審判的公開聲明。

檢察官周四寫信給美國地區法官Lewis Kaplan,引用了《紐約時報》一篇題為「細看FTX 案明星證人Caroline Ellison私人文章」 (Inside the Private Writings of Caroline Ellison, Star Witness in the FTX Case)文章。

Caroline Ellison為SBF前女友,文章摘錄 FTX 倒閉前Caroline Ellison私人文件,其中她談到自己對自己的工作「非常不滿和不知所措」,並因與SBF分手而感到受傷及被拒絕。

Ellison負責管理SBF旗下Alameda對沖基金,她承認欺騙投資者,並同意與檢察官合作。去年 12 月,SBF表示他和Caroline Ellison一直處於戀愛關係,但沒有透露更多細節。

檢察官表示,SBF顯然與《紐約時報》分享文件,他律師後來證實,SBF親自會見該文章一位作者,並分享了「不屬於政府發現材料」的文件。

檢察官稱,SBF試圖通過分享這些文件來誹謗 Ellison的可信度,這種行為可能會讓證人不敢作證,並影響陪審團。檢察官在信中寫道:「通過有選擇地與《紐約時報》分享某些私人文件,被告試圖抹黑證人,讓Ellison留下不好的印象。」

相關文章:

【FTX爆煲】FTX據報正就重啟FTX.com交易所進行談判

【FTX爆煲】新加坡淡馬錫為投資FTX損手負責 相關高層及投資團隊集體降薪

責任編輯:李哲毅