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【FTX爆煲】FTX創辦人薯條哥被指干擾證人　涉泄前女友私人文章

股市 18:49 2023/07/21

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【FTX爆煲】FTX創辦人薯條哥被指干擾證人　涉泄前女友私人文章

《路透》報道指，美國檢察官指控FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF，又稱薯條哥）干擾證人，並要求聯邦法官頒布命令，禁止SBF及其他各方發表可能干擾公平審判的公開聲明。

檢察官周四寫信給美國地區法官Lewis Kaplan，引用了《紐約時報》一篇題為「細看FTX 案明星證人Caroline Ellison私人文章」 （Inside the Private Writings of Caroline Ellison， Star Witness in the FTX Case）文章。

Caroline Ellison為SBF前女友，文章摘錄 FTX 倒閉前Caroline Ellison私人文件，其中她談到自己對自己的工作「非常不滿和不知所措」，並因與SBF分手而感到受傷及被拒絕。

Ellison負責管理SBF旗下Alameda對沖基金，她承認欺騙投資者，並同意與檢察官合作。去年 12 月，SBF表示他和Caroline Ellison一直處於戀愛關係，但沒有透露更多細節。

檢察官表示，SBF顯然與《紐約時報》分享文件，他律師後來證實，SBF親自會見該文章一位作者，並分享了「不屬於政府發現材料」的文件。

檢察官稱，SBF試圖通過分享這些文件來誹謗 Ellison的可信度，這種行為可能會讓證人不敢作證，並影響陪審團。檢察官在信中寫道：「通過有選擇地與《紐約時報》分享某些私人文件，被告試圖抹黑證人，讓Ellison留下不好的印象。」

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責任編輯：李哲毅

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