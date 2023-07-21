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【中國監管】内地擬放寬境外金融機構出資人限制

股市 20:17 2023/07/21

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【中國監管】内地擬放寬境外金融機構出資人限制

為強化其他非銀行金融機構監管，穩妥推進對外開放工作，國家金融監督管理總局建議對《非銀行金融機構行政許可事項實施辦法》進行修訂。

金監總局發言人指出，當局擬推進3大對外開放舉措，當中包括（一）取消境外金融機構不能作為金融資產管理公司出資人的限制，認為有利於金融資產管理公司引入專業經驗和人才；（二）取消境外金融機構作為金融資產管理公司出資人的總資產要求；及（三）取消對境外金融機構作為戰略投資者投資財務公司的總資產要求，允許跨國集團直接發起設立外資財務公司；取消境內外非金融機構作為汽車金融公司出資人的總資產要求，調整為有關審慎性條件。

是次《徵求意見稿》調整，主要涵蓋四大方面，包括調整部分事項准入條件；落實擴大對外開放部署；推進簡政放權工作；及完善相關行政許可規定。

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記者：伍鍵文

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