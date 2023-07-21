【科技一周回顧】AI改變行規致荷里活大罷工　Google員工平均薪酬高達218萬

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

》【抵制AI】荷里活陷入歷史性大停擺 控訴串流平台、AI改變行規

生成式人工智能（AIGC）技術在全球掀起熱潮，對影視行業而言，當中也存在不少隱憂及問題。其中AI肖像權爭議，更令全球影視產業重鎮荷里活（Hollywood）近日出現63年來最嚴重罷工潮，陷入一場歷史性的大停擺。

》【夢寐以求】Google員工薪酬大揭秘 年薪中位數達218萬元

大型科企的向來以優厚的薪酬福利搶人才，故成為不少人才夢寐以求的工作。日前有外媒披露Google員工的薪酬資料，包括在2022年整體員工年薪中位數為279,802美元（約218.6萬港元），而其中一職位的基本年薪更高達718,000美元（約561.6萬港元）。

》【Apple AI】蘋果擬開發聊天機械人 抗衡ChatGPT熱潮

科技巨頭蘋果（Apple）對近日ChatGPT掀起的生成式AI熱潮，一直保持沈默。據彭博（Bloomberg）知名蘋果爆料記者Mark Gurman最新表示，蘋果目前正在開發AI聊天機械人來抗衡OpenAI、Google等公司，內部將其稱為「Apple GPT」。

》【Netflix吸金大法】取消基本無廣告方案變相加價 Netflix美、英用家淪最新受害者

串流媒體Netflix近年積極推出各方案吸金，不但將打擊寄生帳號的政策擴至全球逾100個國家及地區，上月更率先在加拿大地區取消Netflix的基本無廣告方案。Netflix近日再將「魔爪」伸向英、美兩國，取消當地的基本無廣告方案計畫。香港會成為Netflix下一個目標地區嗎？

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