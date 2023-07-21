  • 31°C
香港時間 : 2023721日 (週五) 19:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科技一周回顧】AI改變行規致荷里活大罷工　Google員工平均薪酬高達218萬

科技 19:09 2023/07/21

分享：

分享：

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

【抵制AI】荷里活陷入歷史性大停擺　控訴串流平台、AI改變行規

生成式人工智能（AIGC）技術在全球掀起熱潮，對影視行業而言，當中也存在不少隱憂及問題。其中AI肖像權爭議，更令全球影視產業重鎮荷里活（Hollywood）近日出現63年來最嚴重罷工潮，陷入一場歷史性的大停擺。

【夢寐以求】Google員工薪酬大揭秘　年薪中位數達218萬元

大型科企的向來以優厚的薪酬福利搶人才，故成為不少人才夢寐以求的工作。日前有外媒披露Google員工的薪酬資料，包括在2022年整體員工年薪中位數為279,802美元（約218.6萬港元），而其中一職位的基本年薪更高達718,000美元（約561.6萬港元）。

【Apple AI】蘋果擬開發聊天機械人　抗衡ChatGPT熱潮

科技巨頭蘋果（Apple）對近日ChatGPT掀起的生成式AI熱潮，一直保持沈默。據彭博（Bloomberg）知名蘋果爆料記者Mark Gurman最新表示，蘋果目前正在開發AI聊天機械人來抗衡OpenAI、Google等公司，內部將其稱為「Apple GPT」。

【Netflix吸金大法】取消基本無廣告方案變相加價　Netflix美、英用家淪最新受害者

串流媒體Netflix近年積極推出各方案吸金，不但將打擊寄生帳號的政策擴至全球逾100個國家及地區，上月更率先在加拿大地區取消Netflix的基本無廣告方案。Netflix近日再將「魔爪」伸向英、美兩國，取消當地的基本無廣告方案計畫。香港會成為Netflix下一個目標地區嗎？

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

 

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【WhatsApp動向】官方功能「WhatsApp Chat」　發放最新使用資訊
今日
【WhatsApp動向】官方功能「WhatsApp Chat」　發放最新使用資訊
【網絡攻擊】北韓黑客疑入侵美國網絡公司　竊取其加密貨幣客戶資料
今日
【網絡攻擊】北韓黑客疑入侵美國網絡公司　竊取其加密貨幣客戶資料
【半導體產業】台積電美國新工廠人力短缺　延至2025年投產
今日
【半導體產業】台積電美國新工廠人力短缺　延至2025年投產
【AI監管】美國七大AI科企與白宮簽訂協議　解決網絡安全相關AI風險
今日
【AI監管】美國七大AI科企與白宮簽訂協議　解決網絡安全相關AI風險

你可能感興趣

【WhatsApp動向】官方功能「WhatsApp Chat」　發放最新使用資訊
今日 13:06
【WhatsApp動向】官方功能「WhatsApp Chat」　發放最新使用資訊
【網絡攻擊】北韓黑客疑入侵美國網絡公司　竊取其加密貨幣客戶資料
今日 17:24
【網絡攻擊】北韓黑客疑入侵美國網絡公司　竊取其加密貨幣客戶資料
【半導體產業】台積電美國新工廠人力短缺　延至2025年投產
今日 16:00
【半導體產業】台積電美國新工廠人力短缺　延至2025年投產
人工智能 科技產品 移動裝置 串流 罷工 Google 廣告 Netflix 加拿大 Apple
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Apple AI】蘋果擬開發聊天機械人　抗衡ChatGPT熱潮
【Apple AI】蘋果擬開發聊天機械人　抗衡ChatGPT熱潮
【WhatsApp動向】官方功能「WhatsApp Chat」　發放最新使用資訊
【WhatsApp動向】官方功能「WhatsApp Chat」　發放最新使用資訊
【網絡方案】香港寬頻企業方案推「AegisConnect」　整合Check Point、Cisco網安技術
【網絡方案】香港寬頻企業方案推「AegisConnect」　整合Check Point、Cisco網安技術
【Samsung動向】Samsung研發智能戒指　搭載日本名廠電路板
【Samsung動向】Samsung研發智能戒指　搭載日本名廠電路板
【AI取代人類】Google擬針對生成新聞　推新AI工具「Genesis」
【AI取代人類】Google擬針對生成新聞　推新AI工具「Genesis」
【Google地位不保】搜索結果實用性漸降　Google或被2大平台取代
【Google地位不保】搜索結果實用性漸降　Google或被2大平台取代
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款