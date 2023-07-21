▲ 【FinTech Week】投資推廣署：金融科技周落實10.30至11.5舉行 料更多AI及Web3公司參與

香港金融科技周2023落實今年10月30日至11月5日舉行，投資推廣署金融科技主管梁瀚璟表示，今年主題是「金融科技。重新定義」，除了傳統金融機構及金融科技公司參與外，預計更多人工智能（AI）及Web3公司出席。

梁瀚璟稱，隨著政府去年推出虛擬資產監管框架，證監會推出虛擬資產交易平台發牌制度，政府發售首批代幣化綠色債券，來自歐美的區塊鏈及Web 3公司相信政府發展大力行業的決心，希望來港發展。

梁瀚璟透露，今年香港金融科技周主題「金融科技。重新定義」是由財經事務及庫務局局長許正宇提出，冀說明香港金融科技轉型成果及決心。

對於今年政府會否在金融科技周再宣布虛擬資產重榜新政策，梁瀚璟表示，暫時未有相關資料，更重要的是政府希望為本地創造更多商業和就業機會。

有份籌備香港金融科技周的WHub聯合創辦人Karena Belin表示，今年贊助商不但有零售銀行、投資銀行、虛擬資產企業及科技公司外，但亦會有其他公司，例如律師事務所，投資銀行及風險基金公司等，說明更多類別企業冀參與及在金融科技周作宣傳。

Belin稱，今年亦曾到訪德國柏林和加拿大多倫多參加投資推廣署組織的Global Scaleup Competition和Collison 的半準決賽，她亦充份感受到北美洲和歐洲公司對香港的巨大興趣。

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記者：李哲毅