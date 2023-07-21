【上市規則修訂】中資股8.1起可不分A股H股爭取發行和回購授權　外資、基金界反對無效？

▲ 【上市規則修訂】中資股8.1起爭取發行和回購授權可不區分A股H股表決 外資、基金界多表明不認同

中證監年初修訂內地公司境外上市的監管，當中包括不再視內資股和H股持有人為「不同類別股東」。聯交所繼而諮詢香港市場修改《上市規則》，中國發行人日後爭取發行和回購股份的授權時，可不再需要區分A股、H股類別股東會會議，而可以按「全部已發行股本」來爭取授權，有香港基金界、外資券商組織都提出憂慮。

聯交所周五（21日）發布諮詢總結，決定維持建議大方向，刪除中國發行人發行和回購股份有關的類別股東會議規定及其他相關規定，並不再要求牽涉H股股東的爭議須以仲裁方式解決的規定等。相關《上市規則》修訂將於2023年8月1日生效。

交易所強調，中國發行人仍須遵守現有的組織章程細則有關類別股東大會的規定，倘中國發行人有意刪除類別股東大會規定，需要取得內資股股東及H股股東的批准。

貝萊德、基金公會表明不認同 聯交所提三項措施回應

聯交所表示，諮詢共收到41份回應，在問及是可同意中國發行人爭取發行新股和回購股份的一般性授權，限額可設為以「全部已發行股份」為基礎，而非各自以內資股及H股為基礎，各自有逾8成回應人士支持。

不過，全球最大資管公司貝萊德、香港投資基金公會、會員以國際大行為主的ASIFMA（亞洲證券業與金融市場協會）資產管理部，都表明不認購聯交所建議，期望可維持類別股東會分開表決的安排。

反對意見認為，A股與H股不可互換，並在不同市場買賣及受不同監管及市場環境影響，故他們的投資者類別亦不盡相同，股價常有明顯不同，發行人的建議可能只惠及其中一類股東，未能使兩類股東獲公平對待。

聯交所則指，因應市場人士回應，考慮實行三大措施：

提供指引澄清，若發行人如須刪除公司章程中的類別股東會議規定，須經內資股股東及 H 股股東於各自召 開的類別股東會議上審批通過。

在諮詢市場後制定清單，列出可能對A股及H股持有人的利益造成潛在不公平影響的公司行動，並要求此類公司行動須經 A 股及 H 股 持有人各自批准通過方可進行。

要求中國發行人分別提供 A 股及 H 股持有人的投票結果分析。

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記者：麥德銘