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C朗IG出文收約1880萬封王 美名媛一家4人入前10

環球社會熱點 08:05 2023/07/22

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葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）吸金力驚人，現時他在社交平台Instagram發文一則，據報可獲187萬英鎊（約1,880萬港元）收入。C朗身價正式超越美國名媛Kylie Jenner，成IG上全球收費最高人士。

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現年38歲的的C朗在Instagram擁有5.97億粉絲，是平台上最多的用戶。他此前靠推廣體育網站LiveScore、健康品牌Therabody以及加密貨幣交易平台Binance，收入大幅進賬。

IG吸金力排行榜頭十

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而現年25歲的Kylie Jenner則擁有自家化妝品品牌Kylie Cosmetics和游泳品牌Kylie Swim，並和時尚名人Jean Paul Gaultier合作，而獲得豐厚收入。據報她在Instagram出一則帖文，可獲得147萬英鎊（約1,478萬港元）收入。

網民讚Kim Kardashian塑身衣夠緊 中槍著上助止血奇跡生還 【下一頁】

而IG發文富豪榜名列第三為阿根廷球王美斯（Lionel Messi），據報一則帖文可為他帶來138萬英鎊（約1,387萬港元）收入。美斯在Instagram上擁有4.79億粉絲，他曾轉載運動品牌Adidas 和啤酒品牌百威（Budweiser）的宣傳帖文。

至於Kylie Jenner所屬的Kardashian家族，其他成員同樣表現出色。其同父異母的姐姐Kim Kardashian和Khloe及任職模特的姐姐Kendall全數打入前十。

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責任編輯：李俊儀

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