【AI監管】美國七大AI科企與白宮簽訂協議　解決網絡安全相關AI風險

人工智能（AI）技術愈趨普及，帶來的網絡安全風險、版權爭議也逐漸備受各國政府重視。美國政府今（21日）召集Meta、OpenAI等七大在AI領域領先的科企，並與相關企業簽訂一系列保護用戶的協議。

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據外媒《The Verge》報道，包括亞馬遜（Amazon）、Anthropic、Google、Inflection、Meta、微軟（Microsoft）和OpenAI在內的AI科企，均同意在網絡安全、歧視研究方面投資，及推出新的水印系統，協助用戶識別由AI生成的內容。

雖然七大科企已應白宮要求簽訂相關協議，但由於協議屬自願性質，即使企業未能履行承諾，目前也不會帶來任何後果。另預計企業無法即時履行眾多承諾，但日後將努力實施更多措施，以解決AI帶來的風險。

此外，美國政府近期也積極研究監管AI，一名白宮官員向《The Verge》表示，當局目前正在制定一項與AI相關的行政命令。惟該官員拒絕透露具體細節，惟指聯邦機構和部門或會根據該新政策，採取法律行動。

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責任編輯：殷凱怡

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