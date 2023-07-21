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【搜游食誌@iM網欄】K11 - MUSEA鄧記川菜 川味十足 色、香、味俱佳

名人薈萃 18:17 2023/07/21

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劇烈又瞬間變化的市場競爭中，能夠與同業們交往，又有商業夥伴的長久支持和配合，在市場合理的交易條件中能多一份「友誼」，實在是可貴，逆境中砥礪互勉，相互扶持。周五與物流服務夥伴共晉晚餐，合作了8年長，公、私都很投契，對國際經濟趨勢、行業興衰，總有講不完的經驗分享，是夜亦是在笑中有淚的氣氛中，分享近年工作中的種種苦樂。

同場加映：【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

溫股知新
【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

今次我選了K11 - MUSEA的鄧記川菜，款待這位不一樣的「噢吧」。他還特意解釋「噢吧」一詞，傳統韓國的儒風禮教甚嚴，原來「噢吧」一詞是不可濫用，算是親如夫妻亦不可，該詞是表示一段「青梅竹馬」的深厚情誼，不是泛指男女愛情，韓國的倫理文化深受中國儒家思想的洗禮，對尊長、朋輩、家庭均有其一套尚未被時間逆轉的生活文化！非常欣賞他待人接物的人生哲學，不管業務往來或工作以外的疑難事，他總會易地而處，互諒互讓，尋求平衡的方案。

繁華璀璨的東方之珠，總是旖旎迷人。

他的「魅力」來自謙卑的自信，打從「只有人求他」的國際航運高階管理，一躍而下從事「貨運代理」，尚要放下身段拜訪客戶；近年避開「紅海」的倉儲物流廝殺，他又勇闖各項社會基建及礦務的物流運輸工程。一切歸零去學習，鞭策自己力求突破，他那份「動能」跟眼前維港美景般旖旎迷人；傍晚的餘輝夕陽，晚上兩岸璀璨夜光，抱著享受的心情去欣賞，誰也沒有比下去。

泡椒蒜香龍蝦是一道跳脫「川辣」的鮮香甜不辣海鮮。

喜歡川菜非因本性嗜辣，而是川菜背後的文化歴史，「天府之國」因物資豐盛，天然地理氣候而成的「盆地」，有山區貧脊的民生美食，種種民間智慧，讓「辣」成為他們養生、袪濕、驅寒的家常菜；平原首府—成都，又嚐盡人間閒逸風情，食材、菜式、味道的變化，猶如四川「南充」盛產美女般，令人讚賞。「辣」可帶著麻、甜、辛、香、酸、臭、苦共甘，絕非霸氣得獨沽一「辣」。

鮮椒海鮮匯的八爪魚配上陳醋辣汁，醒胃又可口。（圖片截取自網絡）

前菜三弄：鮮椒海鮮滙、蒜泥毛肚、燒椒茄子，叫人體會到鄧華東師傅所說的粗菜細做，麻辣出於小吃。三道小吃各領「辣」味風騷，海鮮匯的辣醬汁配上陳醋，辛辣帶香、甜、酸，八爪魚鮮、嫩、可口，搭配西芹片，夏日醒胃前菜。蒜泥毛肚，片片紅海又不嗆喉，為爽脆毛肚添香辣；燒椒茄子叫我們過足辣癮，看似白雪暟暟般溫柔綿軟的茄子，竟是勁度十足的「川味」。

燒椒茄子，綿軟皚白，看似溫柔，竟辣味勁道十足。

川菜實非「無辣」不成，鄧師父師承傳統南堂川菜，擅於精緻延席菜式。我們各點－道主菜，香烤肋骨、泡椒香蒜開件龍蝦、酸魚桂魚、脆皮油淋鷄。

香烤牛肋骨，肉味香濃有嚼勁，脂香豐盈，齒頰留香。

各菜式味道淋漓、色、香、味俱佳。牛肋骨是頗令人驚喜，入口即溶的和牛非我們所好，牛肋肉面烤出油脂，帶幾分焦香，不帶半分多餘的醬汁，火候拿捏精準，肉質軟滑香濃，有嚼勁，筋、膜、肉味層次分明，配七味辣粉佐食，誘出油香，每嚼一口半筋半肉的肉塊，再呷一口醇厚紅酒，再看眼前五光十色維港夜景，心裡不得說一句，人生幾何！

作者_倪小姿簡介：

做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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撰文 : 倪小姿

欄名 : 搜游食誌

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