【帶你睇盤】300萬以下上車盤　菁雋164呎開放式戶叫價298萬

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【搜游食誌@iM網欄】K11 - MUSEA鄧記川菜 川味十足 色、香、味俱佳
樓價持續調整，但仍然高企，要找細樓齡，而且300萬元以下的私樓放盤不易。今次祥益地產介紹的屋苑為菁雋，最大賣點是入場門檻低，不乏300萬元以下之選，而且租金回報相對較高。
放盤單位為菁雋中層15室，實用面積164平方呎，開放式設計，現叫價298萬元（最後更新日期：7月21日），實用呎價約18,171元。
|放盤單位
|屯門菁雋中層15室（物業編號：AN240083）
|實用面積
|164平方呎
|間隔
|開放式
|叫價
|298萬元（最後更新日期：7月21日）
|賣點
|有匙引看、即買即住、景觀開揚、低門檻置業
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註︰
以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢