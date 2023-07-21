【帶你睇盤】300萬以下上車盤　菁雋164呎開放式戶叫價298萬

樓價持續調整，但仍然高企，要找細樓齡，而且300萬元以下的私樓放盤不易。今次祥益地產介紹的屋苑為菁雋，最大賣點是入場門檻低，不乏300萬元以下之選，而且租金回報相對較高。

放盤單位為菁雋中層15室，實用面積164平方呎，開放式設計，現叫價298萬元（最後更新日期：7月21日），實用呎價約18,171元。

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放盤單位 屯門菁雋中層15室（物業編號：AN240083） 實用面積 164平方呎 間隔 開放式 叫價 298萬元（最後更新日期：7月21日） 賣點 有匙引看、即買即住、景觀開揚、低門檻置業

同場加映 【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

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