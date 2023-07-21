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【帶你睇盤】300萬以下上車盤　菁雋164呎開放式戶叫價298萬

股樓投資 18:07 2023/07/21

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樓價持續調整，但仍然高企，要找細樓齡，而且300萬元以下的私樓放盤不易。今次祥益地產介紹的屋苑為菁雋，最大賣點是入場門檻低，不乏300萬元以下之選，而且租金回報相對較高。 

放盤單位為菁雋中層15室，實用面積164平方呎，開放式設計，現叫價298萬元（最後更新日期：7月21日），實用呎價約18,171元。 

點擊圖片放大
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放盤單位屯門菁雋中層15室（物業編號：AN240083）
實用面積164平方呎
間隔開放式
叫價298萬元（最後更新日期：7月21日）
賣點有匙引看、即買即住、景觀開揚、低門檻置業

同場加映 【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

溫股知新
【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3Do87PX

註︰ 

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

菁雋 上車盤 祥益地產 二手市場 私人屋苑

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