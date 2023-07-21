▲ 【醫療股】德視佳國際眼科：本地首間眼科旗艦診所料最快10月開幕 回本期需時觀察

視力矯正服務商德視佳國際眼科 （01846） 主席約根森（Jørn Slot Jørgensen）預告，集團本地首間眼科旗艦診所，將於年底（10至11月）開幕，佔地面積5,000方呎，租約期為6年。目前正就人手招聘進行工作，主要透過從其他眼科診所「挖角」合適人選，或者經過大學介紹的專業人士。

約根森補充，銅鑼灣診所正與德國視光公司蔡司（Zeiss）合作引進儀器，認為水準可以媲美歐美國家醫院的水平。提及收費方面，他透露集團平均收費較業界高，每隻眼平均的手術費用介乎3,000至4,000歐元，潛在顧客以高收入人士為主。

銅鑼灣診所回本期需時觀察

集團在内地設有8間診所，被問及兩地之間的定位，約根森指出，在引進外國儀器時，本港的審批速度較快、程序較少，相反内地需經多重審批，亦至少需時數年，因此客人倘冀使用最新外國儀器，可到銅鑼灣診所。提到回本期，首席營運官張熠臨透露，觀乎內地門店的回本期各有不同，以首間上海診所為例，需時3年才正式達收支平衡，但北京診所只需9個月，因此仍需作觀察。

談到集團未來發展，管理層指，未來會留意韓國及新加坡市場，但暫未考慮進軍日本、美國市場，主要是較難打入當地市場；至於歐洲市場，英國第二間診所已於6月開幕，又料年内將於德國開設3間高端診所，以確保其領先地位。

此外，張熠臨稱，内地及丹麥手術數字已重返疫情前的水平，並暫較2021年錄得雙位數字增幅，認為本財年的業務不俗。

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記者：伍鍵文