  • 31°C
香港時間 : 2023721日 (週五) 18:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬資產】長橋科技向券商推虛擬資產交易解決方案　接入即可開放買賣加密貨幣

股市 17:35 2023/07/21

分享：

分享：

【虛擬資產】長橋科技向券商推虛擬資產交易解決方案　接入即可開放買賣加密貨幣

金融科技長橋集團旗下交易方案服務商Longbridge Whale（長橋科技）宣布，將向券商推出一站式虛擬資產交易解決方案，長橋科技行政總裁胡國文表示，日後券商可以通過集團交易系統，接入Haskey Group或OSL旗下交易所，提供加密貨幣買賣功能予投資者。胡國文透露，已收到超過20間券商客戶表態有興趣，預計年底將有30位券商採用新服務。

長橋科技面向券商推出的虛擬資產交易解決方案，提供包括加密貨幣行情數據、交易、清結算等一站式服務，為券商提供T+0 出入金、即時行情支持50檔買賣盤價位、統一開戶資訊管理以及股票與虛擬資產帳戶切換、資金劃轉等。

長橋科技、華富建業證券及加密貨幣交易所Hashkey Group亦宣布達成戰略合作。華富建業成為首家使用長橋科技虛擬資產交易解決方案券商。胡國文表示，券商客戶平均只須8周即可完成虛擬資產交易解決方案對接。

胡國文表示，長橋科技花費約一個季度開發虛擬資產交易解決方案，又稱，雖然目前香港僅限「專業投資者」買賣加密貨幣，但料未來會進一步放寬至零售投資者，公司虛擬資產交易解決方案目前已準備就諸，隨時可讓券商開放交易功能予散戶。

胡國文透露，同系長橋證券已完成升級1號牌，可以提供虛擬資產交易服務。另外，長橋科技推出A1投資知識服務平台Port AI予券商，讓券商可以提供對話問答、萬字長文總結 、持倉日報等功能予投資者。

相關文章：

【虛擬資產】兩銀行據報對虛幣行業存疑拒開戶　金管局：銀行應盡量滿足持證公司合法業務需求

【互聯網券商】Longbridge長橋港美股交易app於香港推開戶獎賞　存入百萬元可獲iPhone13 Pro

記者：李哲毅

金融 Fintech 股票
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【美股盤前】美滙撲101關　道指期貨升46點，納指期貨升0.4% （不斷更新）

下一篇文章

【日圓走勢】日圓跌穿「5.5算」、兌美元急貶至142　據報不急於調整YCC政策
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股盤前】美滙撲101關　道指期貨升46點，納指期貨升0.4% （不斷更新）
【美股盤前】美滙撲101關　道指期貨升46點，納指期貨升0.4% （不斷更新）
【美國加息】聯儲局前主席伯南克︰7月加息可能是最後一次
【美國加息】聯儲局前主席伯南克︰7月加息可能是最後一次
【2023打風】下星期再打風影響港股交易？　天文台：杜蘇芮下周後期可能移近香港（不斷更新）
【2023打風】下星期再打風影響港股交易？　天文台：杜蘇芮下周後期可能移近香港（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌19點　人民幣兌歐元單日急升1.3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌19點　人民幣兌歐元單日急升1.3%（不斷更新）
【港股市況】滙豐7連升　阿里巴巴升2%、碧桂園挫半成　恒指升147點、成交不足800億（不斷更新）
【港股市況】滙豐7連升　阿里巴巴升2%、碧桂園挫半成　恒指升147點、成交不足800億（不斷更新）
【洗米華案件】周大福企業據報全面接手　與周焯華昔日合資越南賭場度假村
【洗米華案件】周大福企業據報全面接手　與周焯華昔日合資越南賭場度假村
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款