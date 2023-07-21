▲ 【虛擬資產】長橋科技向券商推虛擬資產交易解決方案 接入即可開放買賣加密貨幣

金融科技長橋集團旗下交易方案服務商Longbridge Whale（長橋科技）宣布，將向券商推出一站式虛擬資產交易解決方案，長橋科技行政總裁胡國文表示，日後券商可以通過集團交易系統，接入Haskey Group或OSL旗下交易所，提供加密貨幣買賣功能予投資者。胡國文透露，已收到超過20間券商客戶表態有興趣，預計年底將有30位券商採用新服務。

長橋科技面向券商推出的虛擬資產交易解決方案，提供包括加密貨幣行情數據、交易、清結算等一站式服務，為券商提供T+0 出入金、即時行情支持50檔買賣盤價位、統一開戶資訊管理以及股票與虛擬資產帳戶切換、資金劃轉等。

長橋科技、華富建業證券及加密貨幣交易所Hashkey Group亦宣布達成戰略合作。華富建業成為首家使用長橋科技虛擬資產交易解決方案券商。胡國文表示，券商客戶平均只須8周即可完成虛擬資產交易解決方案對接。

胡國文表示，長橋科技花費約一個季度開發虛擬資產交易解決方案，又稱，雖然目前香港僅限「專業投資者」買賣加密貨幣，但料未來會進一步放寬至零售投資者，公司虛擬資產交易解決方案目前已準備就諸，隨時可讓券商開放交易功能予散戶。

胡國文透露，同系長橋證券已完成升級1號牌，可以提供虛擬資產交易服務。另外，長橋科技推出A1投資知識服務平台Port AI予券商，讓券商可以提供對話問答、萬字長文總結 、持倉日報等功能予投資者。

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記者：李哲毅