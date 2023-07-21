英6月零售超預期錄0.7%增長 熱浪反成利好

英國國家統計局（ONS）公布6月最新零售數據，指當地零售業表現超乎外界預期，按年錄得0.7%增長。不少零售商戶認為，上月炎熱天氣反而有助銷售量。

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ONS數據顯示，英國6月零售銷售增加0.7%，比專家預計的0.2%更為出色。ONS亦把5月按年零售增長由0.3%修正至0.1%，足見6月增幅顯著。

數據指零售行業總體呈現升勢，增長最多屬汽油及柴油零售。不少百貨公司及傢俱賣場表示，上月罕見熱浪及夏季折扣有助銷售量增加。

英國5月因英王查理斯3世（Charles III）加冕大典而有額外公眾假期，更多民眾選擇買外賣或外出用膳，導致當月超級市場與食品店零售額下跌0.4%。但數據於6月恢復，按年有0.7%增長。

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ONS首席經濟學家菲茨納（Grant Fitzner）表示，零售銷售增長強勁，但增幅仍被燃料﹑園藝品及衣物店跌幅部分抵消。零售增長按年度計算維持放緩，但6月已是自俄烏戰爭後最小幅度增長放緩。

英國零售商協會（British Retail Consortium）行政總額狄金森（Helen Dickinson）指出，6月好天氣有助刺激零售消費，時裝﹑護膚及書籍等行業表現尤其出色。但她認為消費者信心仍然脆弱，高通脹及高利率依然困擾當地多數家庭，大金額零售消費影響特別嚴重。

狄金森呼籲英國政府應該更致力降低通脹，恢復消費者信心。她亦批評政府最新的包裝徵費改革與退貨按金計劃，指業界蒙受額外40億英鎊成本（約402.25億港元）。

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責任編輯：吳漢培