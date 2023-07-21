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【消費劵2023】用八達通收取消費券唔成功? 一文教曉你點做

理財智慧 19:38 2023/07/21

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第二期消費券已在周日（16日）發放，財政司司長陳茂波早前曾表示，有近100萬人由於未達消費額度要求，未能取得第二期消費券。

政府提醒以八達通收取兩期消費券的市民，如他們因合資格消費累積總額未達3,000元而尚未能領取第二期2,000元的消費券，須在本月31日或之前達到要求，方可在下月16日領取第二期消費券。
 

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由今日起，八達通公司會以電話號碼9665 7134發出短信，提醒仍未符合要求的登記人。如市民的八達通卡已無餘額，但合資格消費累積總額仍未達要求，須先為八達通卡增值，並作合資格消費，以達到相關要求。

 

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如市民在本月31日後才達到要求，其領取第二期券額的日期將順延至達到要求後的翌月16日。市民最遲須在今年10月31日或之前符合要求。至於獲取半額券額人士，其合資格消費總額的要求為1,500元，第二期消費券的券額則為1,000元。 

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查詢合資格消費累積總額，可致電八達通客戶服務熱線2969 5588、使用八達通網站、手機應用程式或港鐵站的八達通服務站。
 

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撰文 : 陳詠妍

 
 

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