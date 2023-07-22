【港元定存】3個月港元定存最高4.6厘 賺盡34萬元利息撼銀債

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【ESG】中資專家指派息3到6厘股債混合或債券ESG基金 波動市受捧
全球聚焦美國聯儲局7月27日（周四）的議息結果，信銀國際首席經濟師卓亮料聯儲局加息0.25厘，本港優惠利率（P）或跟加0.125厘。港銀全周有10間銀行調整港元定期存款息，專家料定存息暫易升難跌，皆因涉資500億元的銀債作埋身擊，中小行急於迎戰鬥加息。
|銀行
|定期存款利率（厘）
|備註
|1個月
|2個月
|3個月
|6個月
|1年
|天星
|3.1
|上調0.15厘
|上商
|3.58
|上調0.1厘
|花旗
|3.63
|上調0.1厘
|大新
|3.9
|上調0.3厘
|PAOB
|4
|4
|4
|3個存期下調0.1厘
|信銀國際
|4.15
|下調0.05厘， 門檻由1萬元調高至10萬元
|華僑銀行
|4.15
|順延至下周二（25日）
|集友
|4.2
|4.2
|兩個存期上調0.1厘
|匯立
|4.3
|上調0.3厘
|大眾銀行
|4.3
|4.3
|兩個存期上調0.2厘， 透過指定電子渠道額外加0.3厘至4.6厘
|富邦
|4.4
|4.4
|4.4
|4.4
|4個存期齊加0.3厘
一周內3度爆破頂息 虛銀突擊推半年4.3厘 下半年首次重返三甲榜
7月進入下半場，全周吸存戰有兩大看點︰
（1）突爆3個破頂息：颱風泰利突襲翌日，金管局透過貼現窗拆借38.9億元，既高過5月29日投放的37.7億元，且創自2021年初至今的兩年新高，凸顯銀行體系總結餘跌穿450億元後，頭寸偏緊，適逢意外颱風日抽緊流動性，同業爭相吸存。
富邦重演去年底「瘋狂搶錢」，突推3個新高息，先重新把3個月4.5厘上架，又勁加半年及1年期至4.4厘；當中1年期扒過大眾財務的4.3厘而居首。
然而，台資行仍不敵馬來西亞幫，大眾銀行為谷手機銀行的電子渠道，透過PBHK Digi以合資格全新資金開立3個月及半年期，在牌價息4.3厘再額外加0.3厘，即兩存期的破頂息為4.6厘。
大眾的門檻為50萬元的新錢，好息之徒鈙造3個月期的年息為4.6厘；以上限3,000萬元計，賺息逾34萬元。要是參與半年期，更賺盡69萬元利息，優惠至9月底。
對比銀債的5厘墊底息雖無敵，但個人最高配發金額為100手（每手1萬元）、即100萬元，老友記最多1年收息5萬元；3年袋息15萬元，反映大戶做定存賺更多。
（2）虛擬銀行鬥搶存：自從銀債公布7月28日正式開賣，至今已有3間虛銀接連出招，除了天星調升短存外，上周末富融把半年期提高0.2厘至4.2厘，但仍不敵連續兩周加息的匯立，把6個月加至4.3厘，令匯立成為唯一的虛銀再重返高息榜三甲列，乃下半年首現；唯獨PAOB卻逆市獨減。
此外，虛銀連環發功，匯立半年期加至4.3厘，不但撼贏發鈔行渣打的4.2厘，且令中長息的排行榜再執位。
順帶一提，眾安逢周二向合資格客戶推加息券，優惠至8月底。
那邊廂，港元拆息結束連續3天全綫扯高，隔夜息失守5厘；1個月拆息也終止4連漲，新報5.19厘。
論盡4大行的息率，本周乏變化，市傳滙豐（HSBC）已撤特選大戶3個月5厘息，半年減至4.91厘，1年也削至4.88厘。同樣，傳中銀香港推3個月及半年4.1厘，1年4厘，起存額50萬元，亦毋須新錢；特選客戶的進場費更低至1萬元；惟未悉兩大發鈔行上述特惠息是否續有，遂不放在比較列。
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特約記者：曾桂芬
責任編輯：李勝君