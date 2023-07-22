【港元定存】3個月港元定存最高4.6厘 賺盡34萬元利息撼銀債

▲ 中小行搶閘在銀債推售前猛加定存息

全球聚焦美國聯儲局7月27日（周四）的議息結果，信銀國際首席經濟師卓亮料聯儲局加息0.25厘，本港優惠利率（P）或跟加0.125厘。港銀全周有10間銀行調整港元定期存款息，專家料定存息暫易升難跌，皆因涉資500億元的銀債作埋身擊，中小行急於迎戰鬥加息。

銀行 定期存款利率（厘） 備註 1個月 2個月 3個月 6個月 1年 天星 3.1 上調0.15厘 上商 3.58 上調0.1厘 花旗 3.63 上調0.1厘 大新 3.9 上調0.3厘 PAOB 4 4 4 3個存期下調0.1厘 信銀國際 4.15 下調0.05厘， 門檻由1萬元調高至10萬元 華僑銀行 4.15 順延至下周二（25日） 集友 4.2 4.2 兩個存期上調0.1厘 匯立 4.3 上調0.3厘 大眾銀行 4.3 4.3 兩個存期上調0.2厘， 透過指定電子渠道額外加0.3厘至4.6厘 富邦 4.4 4.4 4.4 4.4 4個存期齊加0.3厘

一周內3度爆破頂息 虛銀突擊推半年4.3厘 下半年首次重返三甲榜

7月進入下半場，全周吸存戰有兩大看點︰

（1）突爆3個破頂息：颱風泰利突襲翌日，金管局透過貼現窗拆借38.9億元，既高過5月29日投放的37.7億元，且創自2021年初至今的兩年新高，凸顯銀行體系總結餘跌穿450億元後，頭寸偏緊，適逢意外颱風日抽緊流動性，同業爭相吸存。

富邦重演去年底「瘋狂搶錢」，突推3個新高息，先重新把3個月4.5厘上架，又勁加半年及1年期至4.4厘；當中1年期扒過大眾財務的4.3厘而居首。

然而，台資行仍不敵馬來西亞幫，大眾銀行為谷手機銀行的電子渠道，透過PBHK Digi以合資格全新資金開立3個月及半年期，在牌價息4.3厘再額外加0.3厘，即兩存期的破頂息為4.6厘。

大眾的門檻為50萬元的新錢，好息之徒鈙造3個月期的年息為4.6厘；以上限3,000萬元計，賺息逾34萬元。要是參與半年期，更賺盡69萬元利息，優惠至9月底。

對比銀債的5厘墊底息雖無敵，但個人最高配發金額為100手（每手1萬元）、即100萬元，老友記最多1年收息5萬元；3年袋息15萬元，反映大戶做定存賺更多。

（2）虛擬銀行鬥搶存：自從銀債公布7月28日正式開賣，至今已有3間虛銀接連出招，除了天星調升短存外，上周末富融把半年期提高0.2厘至4.2厘，但仍不敵連續兩周加息的匯立，把6個月加至4.3厘，令匯立成為唯一的虛銀再重返高息榜三甲列，乃下半年首現；唯獨PAOB卻逆市獨減。

高息榜：

7天：建行亞洲20厘，晉級為全新「貴賓晉裕」客戶（戶口每日平均結餘500萬元）、又或「貴賓理財」客（每日結餘100萬元）；再成功認購50萬元的指定投資理財產品（債券、基金或結構性產品）；如以門檻50萬元計，速賺1918元利息，至9月底

1個月：滙豐（HSBC）旗下「交易薈」10厘，屬於股票獎勵計劃的迎新賞，再做定存獲額外獎賞；以存款上限400萬元計，賺息逾3.3萬元

兩個月：東亞4.8厘

3個月：大眾銀行4.6厘

半年：大眾銀行4.6厘

1年：富邦4.4厘

兩年：招商永隆3厘

此外，虛銀連環發功，匯立半年期加至4.3厘，不但撼贏發鈔行渣打的4.2厘，且令中長息的排行榜再執位。

虛銀長短息王：

1個月：PAOB 3.6厘

3個月：PAOB 4厘

4個月：PAOB 4厘

半年期：匯立（WeLab Bank）4.3厘

9個月：匯立4.3厘

1年期：匯立3.8厘、Mox3.5厘，PAOB、livi bank齊報3.4厘；天星（AirStar Bank）3.1厘，眾安（ZA Bank）3.01厘、富融（Fusion BanK）3厘。

順帶一提，眾安逢周二向合資格客戶推加息券，優惠至8月底。

那邊廂，港元拆息結束連續3天全綫扯高，隔夜息失守5厘；1個月拆息也終止4連漲，新報5.19厘。

論盡4大行的息率，本周乏變化，市傳滙豐（HSBC）已撤特選大戶3個月5厘息，半年減至4.91厘，1年也削至4.88厘。同樣，傳中銀香港推3個月及半年4.1厘，1年4厘，起存額50萬元，亦毋須新錢；特選客戶的進場費更低至1萬元；惟未悉兩大發鈔行上述特惠息是否續有，遂不放在比較列。

比拼4大行：

3個月：恒生4.1厘（網上理財優惠）、滙豐及中銀3.3厘，恒生3.3厘（分行或電話理財優惠）

半年期：渣打4.2厘（優先私人理財戶，10萬元新錢）、滙豐及中銀3.4厘、恒生3.3厘

1年期：中銀及渣打3.4厘、恒生3.1厘

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君