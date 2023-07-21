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【港元定存】3個月港元定存最高4.6厘 賺盡34萬元利息撼低銀債

17:24 2023/07/21

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中小行搶閘在銀債推售前猛加定存息

颱風襲港令本周只得4個交易日，再有銀行水緊急撲水，全周有10間銀行調整港元定期存款息，當中6加3減，大眾銀行則又加又減頻密調整。專家料定存息暫易升難跌，皆因涉資500億元的銀債作埋身擊，中小行急於迎戰鬥加息。

本周定存息變化︰

銀行定期存款利率(厘)備註
1個月2個月3個月6個月1年
天星  3.1  上調0.15厘
上商   3.58 上調0.1厘
花旗    3.63上調0.1厘
大新  3.7  上調0.1厘
PAOB  4443個存期下調0.1厘
信銀國際   4.15 下調0.05厘, 門檻由1萬元調高至10萬元
華僑銀行    4.15原本今天(7月21日)截止, 順延至下周二(25日)
集友  4.24.2 兩個存期上調0.1厘
匯立   4.3 上調0.3厘
大眾銀行  4.34.3 兩個存期上調0.2厘, 透過指定電子渠道額外加0.3厘至4.6厘
富邦4.44.4 4.44.44個存期齊加0.3厘

一周內3度爆破頂息 虛銀突擊推半年4.3厘 下半年首次重返三甲榜

7月進入下半場，全周吸存戰有兩大看點︰

（1）突爆3個破頂息：泰利突襲翌日，金管局透過貼現窗拆借38.9億元，既高過5月29日投放的37.7億元，且創自2021年初至今的兩年新高，凸顯銀行體系總結餘跌穿450億元後，頭寸偏緊，適逢意外颱風日抽緊流動性，同業爭相吸存。

富邦重演去年底「瘋狂搶錢」，突推3個新高息，先重新把3個月4.5厘上架，又勁加半年及1年期至4.4厘；當中1年期扒過大眾財務的4.3厘而居首。

然而，台資行仍不敵馬來西亞幫，大眾銀行為谷手機銀行的電子渠道，透過PBHK Digi以合資格全新資金開立3個月及半年期，在牌價息4.3厘再額外加0.3厘，即兩存期的破頂息為4.6厘。

大眾的門檻為50萬元的新錢，好息之徒鈙造3個月期的年息為4.6厘；以上限3,000萬元計，賺息逾34萬元。要是參與半年期，更賺盡69萬元利息，優惠至9月底。

對比銀債的5厘墊底息雖無敵，但個人最高配發金額為100手(每手1萬元)、即100萬元，老友記最多1年收息5萬元；3年袋息15萬元，反映大戶做定存賺更多。

（2）虛擬銀行鬥搶存：自從銀債於上周五（14日）公布下周五（28日）正式開賣，至今已有3間虛銀接連出招，除了天星調升短存外，上周末富融把半年期提高0.2厘至4.2厘，但仍不敵連續兩周加息的匯立，把6個月加至4.3厘，令匯立成為唯一的虛銀再重返高息榜三甲列，乃下半年首現；唯獨PAOB卻逆市獨減。

點擊圖片放大

綜觀高息榜：

7天：建行亞洲20厘，晉級為全新「貴賓晉裕」客戶（戶口每日平均結餘500萬元）、又或「貴賓理財」客（每日結餘100萬元）；再成功認購50萬元的指定投資理財產品（債券、基金或結構性產品）；如以門檻50萬元計，速賺1918元利息，至9月底

1個月：滙豐（HSBC）旗下「交易薈」10厘，屬於股票獎勵計劃的迎新賞，再做定存獲額外獎賞；以存款上限400萬元計，賺息逾3.3萬元

兩個月：東亞(00023)4.8厘
3個月：大眾銀行4.6厘
半年：大眾銀行4.6厘
1年：富邦4.4厘
兩年：招商永隆3厘

■信銀國際專家：倘儲局下周四加息0.25厘 港銀料加P息0.125厘

展望後市，全球聚焦下周四（27日）美國聯儲局的議息結果，信銀國際首席經濟師卓亮料聯儲局加息0.25厘，本港優惠利率(P)或跟加0.125厘。

此外，虛銀連環發功，匯立半年期加至4.3厘，不但撼贏發鈔行渣打的4.2厘，且令中長息的排行榜再執位。

虛銀長短息王：

1個月：平保（02318)牽頭虛銀平安壹賬通（PAOB）3.6厘
3個月：PAOB4厘
4個月：PAOB4厘
半年期：TOM集團（02383）旗下虛銀匯立（WeLab Bank）4.3厘
9個月：匯立4.3厘
1年期：匯立3.8厘跑贏渣打銀行（02888）牽頭Mox 的3.5厘，PAOB、以及中銀香港（02388）、京東科技與怡和系擁有的虛銀livi bank齊報3.4厘；小米（01810）有份虛銀天星（AirStar Bank）的3.1厘，眾安（ZA Bank）的3.01厘、騰訊（00700）及港交所（00388）參股的富融（Fusion BanK）的3厘。

順帶一提，眾安逢周二向合資格客戶推加息券，優惠至8月底。

那邊廂，港元拆息結束連續3天全綫扯高，隔夜息失守5厘；1個月拆息也終止4連漲，新報5.19厘。

論盡4大行的息率，本周乏變化，市傳滙豐（HSBC）已撤特選大戶3個月5厘息，半年減至4.91厘，1年也削至4.88厘。同樣，傳中銀香港推3個月及半年4.1厘，1年4厘，起存額50萬元，亦毋須新錢；特選客戶的進場費更低至1萬元；惟未悉兩大發鈔行上述特惠息是否續有，遂不放在比較列。 

比拼4大行：

3個月：
恒生4.1厘（網上理財優惠）

滙豐及中銀香港3.3厘，恒生3.3厘（分行或電話理財優惠）

半年期：
渣打4.2厘（優先私人理財戶，10萬元新錢）
滙豐及中銀3.4厘
恒生3.3厘

1年期：
中銀及渣打3.4厘
恒生3.1厘

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特約記者：曾桂芬 

責任編輯：李勝君

 

 

恒生銀行（00011） 渣打集團（02888） 東亞銀行（00023） 富融銀行 銀色債券 滙立銀行 集友銀行 大新銀行（02356） 上海商業銀行 天星銀行

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