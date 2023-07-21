CCL創21周新低　重返今年2月水平

反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）最新報163.86點，按周跌0.8%，跌破今年4月165.08點低位，創21周新低，重返今年2月水平，致今年整體樓價升幅逐步收窄，升幅由4月高位的7.42%，收窄至今周的4.52%。該行研究部高級聯席董事楊明儀指出，本地拆息持續高企，利率有上調的壓力，加上市場氣氛觀望，二手成交疲弱，整體樓價進一步向下調整。

該行又指，整體樓價下調走勢已成，其中CCL、CCL Mass、CCL（中小型單位）、CCL（大型單位），即統稱的四大指數，齊跌三周，是2022年10月以來首見。其中CCL Mass最新報164.41點，按周跌0.9%，連跌3周，共2.18%，並創21周新低，而CCL（中小型單位）亦創21周新低，最新報163.02點，按周跌0.83%，連跌3周，共2.21%。至於CCL（大型單位）則報168.15點，按周跌0.61%，連跌4周，共1.27%。

四區樓價三跌一升，其中九龍CCL_Mass創21周新低，最新報159.41點，按周跌2.03%，連跌4周，共3.96%。港島CCL_Mass創22周新低，報164.01點，按周跌0.5%，連跌3周，共3.11%。新界西CCL_Mass報151.92點，按周跌0.58%。新界東CCL_Mass則報178.71點，按周升0.26%。

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