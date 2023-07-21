  • 31°C
香港時間 : 2023721日 (週五) 18:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

CCL創21周新低　重返今年2月水平

股樓投資 17:14 2023/07/21

分享：

分享：

反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）最新報163.86點，按周跌0.8%，跌破今年4月165.08點低位，創21周新低，重返今年2月水平，致今年整體樓價升幅逐步收窄，升幅由4月高位的7.42%，收窄至今周的4.52%。該行研究部高級聯席董事楊明儀指出，本地拆息持續高企，利率有上調的壓力，加上市場氣氛觀望，二手成交疲弱，整體樓價進一步向下調整。  

該行又指，整體樓價下調走勢已成，其中CCL、CCL Mass、CCL（中小型單位）、CCL（大型單位），即統稱的四大指數，齊跌三周，是2022年10月以來首見。其中CCL Mass最新報164.41點，按周跌0.9%，連跌3周，共2.18%，並創21周新低，而CCL（中小型單位）亦創21周新低，最新報163.02點，按周跌0.83%，連跌3周，共2.21%。至於CCL（大型單位）則報168.15點，按周跌0.61%，連跌4周，共1.27%。 

四區樓價三跌一升，其中九龍CCL_Mass創21周新低，最新報159.41點，按周跌2.03%，連跌4周，共3.96%。港島CCL_Mass創22周新低，報164.01點，按周跌0.5%，連跌3周，共3.11%。新界西CCL_Mass報151.92點，按周跌0.58%。新界東CCL_Mass則報178.71點，按周升0.26%。 

延伸閱讀 【有相睇】愉景新城低層三房714萬沽　較同座高層兩房平6%【下一頁

點擊圖片放大
+8
+7

同場加映 【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

溫股知新
【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

樓價 CCL（中小型單位） CCL（大型單位） CCL Mass CCL 二手市場 私人屋苑

下一篇文章

父母資助首期　外區客255萬買屯門單棟盤上車
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【好去處】香港書展、運動消閒博覽及零食世界開幕 可免費試玩多項好玩運動體驗
【好去處】香港書展、運動消閒博覽及零食世界開幕 可免費試玩多項好玩運動體驗
【人才短缺】過去三年 本港勞動人口減少逾21萬人 銀行保險業 跳槽加薪達20%
【人才短缺】過去三年 本港勞動人口減少逾21萬人 銀行保險業 跳槽加薪達20%
【裝修設計】52萬裝修397呎單位 波希米亞風營造生活格調
【裝修設計】52萬裝修397呎單位 波希米亞風營造生活格調
【美食優惠】 必勝客推出全新升級沙律吧 48元有18款配料 自行調配心水口味
【美食優惠】 必勝客推出全新升級沙律吧 48元有18款配料 自行調配心水口味
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【水上音樂會】全港首個大型跨感官水上音樂會 炎明熹鍾柔美參加盛夏音樂會
【水上音樂會】全港首個大型跨感官水上音樂會 炎明熹鍾柔美參加盛夏音樂會
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款