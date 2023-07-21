【法甲】PSG門將和女友遇劫 逾435萬財物損失

效力法甲球會巴黎聖日耳門（PSG）的24歲意大利門將當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）和女友位於巴黎的住所遭到入室搶劫，被劫走財物價值約50萬歐元（約435.3萬港元）。據報當拿隆馬和女友因事件受傷，需送院接受治療。

女子世界盃2023開鑼前 新西蘭槍擊案3死6傷 【下一頁】

據報事件發生於周五（20日）凌晨，數名男子闖入當拿隆馬住所，並攻擊他及其女友，並綁起兩人。劫匪共劫走價值約50萬歐元財物，包括手錶、珠寶和皮革品。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

當拿隆馬和女友於凌晨3時20分（香港時間早上9時20分）已設法逃至附近一所豪華酒店，工作人員協助兩人報警。巴黎警方亦確認，已經開始調查案件。

美斯首戰門票炒至天價 逾85萬元 【下一頁】

當拿隆馬和女友都對事件感到震驚，並被送往醫院接受治療。但有歐洲傳媒引述消息人士指，當拿隆馬在事件中受輕傷，其女友並未受傷。

據悉當拿隆馬並非首名遭遇入室搶劫的PSG球員，法國中堅派斯奴甘佩比（Presnel Kimpembe）及巴西守將馬昆奴斯（Marquinhos）等，近年都有類似經歷。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀