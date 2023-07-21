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FTX起訴創辦人「薯條哥」等人 要求收回逾10億美元

環球政經 16:30 2023/07/21

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加密貨幣平台FTX在美國特拉華州破產法院起訴其創始人「薯條哥」Sam Bankman-Fried（SBF）和其他前高層，要求收回他們在FTX破產前涉嫌挪用的逾10億美元。

訴訟指控被告實施了史上最大的金融欺詐之一，將挪用的資金用於豪華公寓、政治獻金、投機性投資和個人項目。SBF被認為是這起欺詐案的主謀，他不認罪，而其他一些被告則認罪並同意與檢察官合作。

這些欺詐性轉賬發生在2020年2月至2022年11月期間。FTX聲稱，根據美國破產法或特拉華州法律，這些轉移是可以撤銷的。

訴訟稱，SBF向其父親贈送了1,000萬美元，其中一部分被用於支付他的刑事辯護費用。FTX旨在收回這些資金，以補償其債權人。

【延伸閱讀】【大行點睇】建銀：6月壽險市場增長強勁  行業首選中國太保 【見下頁

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撰文 : 林斯凱

特拉華 行業 美元 經濟 美國

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