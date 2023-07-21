台積電次季淨利跌23% 下調全年銷售預測10%

芯片製造商台積電（TSM）公布第二季業績，淨利潤按年下降了23.3%，這是自2019年以來季度利潤首次出現按季下降，又下調今年的預測銷售額10%，反映全球經濟不確定性對芯片需求的影響，尤其是在汽車和智能手機等領域。

不過，盡管出現了這些短期挫折，但業內專家和分析師認為，台積電的長期增長前景依然看好。正在進行的5G推廣和不斷增長的高性能計算（HPC）需求等因素為該公司帶來了令人鼓舞的機遇。此外，台積電在人工智能（AI）芯片製造領域的擴張也被視為未來增長的積極指標。

台積電在全球擴張計劃中面臨的一個重大挑戰是亞利桑那州工廠的生產延遲。熟練工人的短缺已將芯片生產的預期時間表推遲到2025年。這一延遲可能會影響台積電按原計劃從亞利桑那州工廠向蘋果供應芯片的承諾。

為解決亞利桑那州工廠的勞動力短缺問題，台積電董事長劉德音表示，公司計劃從台灣派遣技術人員培訓當地工人，加快先進設備的安裝進程。

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