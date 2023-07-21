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Google創辦人重返Google 更積極參與AI工作

環球政經 14:30 2023/07/21

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Google聯合創辦人Sergey Brin被指重返Google，並專注於人工智能（AI）技術的開發。

《華爾街日報》報道指，最近幾個月一直在拜訪Google位於美國加州山景城的辦公室，每周拜訪3到4天。

他在新建的Google辦公樓與AI研究人員緊密合作，打造Google的下一個大型AI系統Gemini，被認為可與競爭對手微軟支持的OpenAI的GPT-4模型相媲美。

Brin之所以回歸Google，主要是受到AI技術潮流的吸引，Google目前在AI研發方面領先，但在將其轉化為新產品方面仍有一定差距。

Gemini項目計劃今年晚些時候推出，Google行政總裁Sundar Pichai對Brin的參與表示興奮，並鼓勵他作出貢獻。Brin與AI技術的淵源深厚，曾領導Google的研究部門「大腦（Brain）」，該部門後來與收購的AI研究公司DeepMind合併。

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Brin對AI技術的發展充滿信心，認為它將在解決重要問題方面發揮重大作用。

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撰文 : 林斯凱

經濟 Google 人工智能 美國 加利福尼亞
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