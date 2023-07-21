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【日圓走勢】日圓跌穿「5.5算」、兌美元急貶至142　據報不急於調整YCC政策

股市 17:09 2023/07/21

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日本央行據報不急調整YCC政策　兌美元、港元匯價再轉弱

日本央行將於下周五（28日）公布議息結果，外電引述消息指，日本央行官員認為目前不太急需解決YCC政策帶來的副作用，不過，預期官員將在議息會議上討論這個問題。消息拖累日圓兌每美元走低，現跌1.3%，報141.8。兌港元匯價方面，每百日圓最新兌5.49港元，從上周高位「5.66算」回落。

工銀亞洲程嘉偉稱三原因日央未必過早緊縮、日圓或見幾多？按【下一頁】

消息指，日央行在每次會議上都會考慮YCC的成本效益，在仔細評估最後一刻的經濟數據和金融市場後，將在下周的議息會議上做出最終決定。

據指，官員對金融市場的整體評估基本保持不變，即是收益率曲線的形狀保持平穩，市場運行沒有出現任何重大問題的跡象。而許多官員對YCC的調整抱持謹慎態度，因為現階段有任何調整都被視為緊縮舉措的開始，即使行動只是旨在加強日央行刺激的可持續性。

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