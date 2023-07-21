【大行報告｜TSM】台積電台股再跌3%　晨星：估值依然平

▲ 【TSM】台積電台股再跌3% 晨星：估值依然平

台積電（美：TSM，台：2330）公布季績時下調全年收入指引，引發台積電美股ADR周四跌5%，台積電台股今日跌3%，收報560元新台幣。晨星（Morningstar）發表最新研究報告，下調台積電今年盈利預測，但維持未來數年的預測，相信台積電估值依然便宜，看好公司是通用人工智能（AGI）等高階運算的主要受益者，續予4星評級，合理估值為850新台幣，折合相當於美股ADR 137美元。

台積電周五ADR盤前回穩，最新升0.68%，報98.53美元。

晨星指出，雖然近期台積電傳出不少壞新聞，但認為整體市場正從憂慮調整庫存、經濟不景，轉為更多留意消費電子產品復甦和人工智能潛在發展。

該行續指，AI相關產品目前僅貢獻台積電收入的6%，但AI應用未來數年可望維持每年50%的增長，若AI高速增長可維持至2027年，AI相關需求可貢獻台積電17%收入，相當於台積電未來增長部分的33%。

晨星預計，台積電會繼續增加資本開支，包括今年投入320億美元，明年再投400億美元，以把握AI系統的機遇。隨2024年後投資規模有望減慢，台積電再可派發更高股息。

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記者：麥德銘