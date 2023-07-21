【ESG】中資專家指派息3到6厘股債混合或債券ESG基金 波動市受捧

▲ 中資大行代銷70隻ESG基金

中資大行現代銷70隻ESG （環境、社會及管冶）零售基金，為了令綠色金融理念普及化，允許入場費低至100元，月供計劃為1,000元；而合資格客戶以整額買ESG基金，可享認購費低至0.5%。

中國工商銀行（亞洲）零售業務與財富管理部副總經理尹可豐回應本報查詢指，現時工銀亞洲代銷約70隻ESG基金，基金的投資主題廣泛，涵蓋氣候變化、能源轉型、可持續投資等多個範疇。資產類別方面，則包括股票型、股債混合型和債券基金，切合不同客戶的投資策略及需要。

入場費100元月供基金1000元 合資格ESG基金認購費0.5%

尹可豐認為，過去一段時間，受美國持續加息影響，全球經濟增長放緩，投資者傾向選擇具防守性的投資組合，較多客戶選擇以環球成熟市場為主的股債混合基金及債券基金，這兩類型基金的息率一般比股票基金高及穩定，過去派息率平均約3厘到6厘，適合波動市況下追求穩定收益的投資者。

尹可豐又說，ESG基金的回報雖與其他基金一樣，會受市場波動所影響；然而，ESG基金通常會選擇具備良好的環境、社會、公司治理等企業進行投資，這些公司長期而言可能有較好的財務表現，以及較低的風險水平，因此ESG產品的回報通常也會相對穩定。

談及下半年市況，尹可豐表示，聯儲局在6月議息會議維持利率不變，將聯邦基金利率目標範圍維持在5至5.25厘，此為美國由去年3月開始連續加息十次後，首次暫停加息。儲局亦強調今年不會減息，官員將今年底的利率中位數預測由5.1厘調高至5.6厘，相當於未來還會進一步加息半厘，至於明年底利率預測則調整至4.6厘；換言之，即明年可能減息1厘。

尹可豐剖析，面對加息周期接近尾聲，美國利率接近見頂，通脹受控漸見成效，經濟下行壓力將得以紓緩，有利中長綫股市及債市平穩發展。

而因應4大類承受風險能力不同人士，尹可豐有4大投資建議︰

(1)客戶如看好下半年股市，可考慮開始投資ESG股票基金。

(2)較進取的投資者，更可選擇個別行業或主題ESG基金，等待中長綫的潛在收益。

(3)若客戶認為美國加息周期已近尾聲，且預期明年減息，債市表現將有所回穩，可考慮投資ESG債券基金。

(4)假如客戶想同時涉足股債，可考慮涉足ESG股債混合基金，個別基金在股債配置上有不同的比例，客戶可從中選擇合乎個人投資取向的基金。

尹可豐透露，旗下ESG基金的入場費低至100元，冀以較低的入場門檻，讓更多投資者接觸ESG產品，普及ESG相關投資理念。月供基金則低至1,000元。為推廣ESG投資，今年下半年特別推出ESG基金認購優惠，推廣期內，客戶以整額方式認購合資格ESG基金，認購費劃一為0.5%。

4領域服務社會經濟低碳轉型 推ESG小教室 藉教育短片令綠色金融普及化

此外，談及該行循4大領域促進綠色金融：

首先，工銀亞洲緊隨總行中國工商銀行「成為具有良好國際聲譽的綠色銀行」的發展理念，以「進一步加強綠色金融建設」為目標，堅持以綠色與可持續金融促進實體經濟轉型發展的經營宗旨，全方位推動綠色金融與可持續發展體系建設。

在董事會和高級管理層的統籌領導下，該行建立了科學有效、全行協作的戰略決策和組織推進機制，將綠色金融納入全行發展戰略並制定專項規劃，明確各領域具體舉措。同時，以綠色信貸、綠色債券及綠色存款等綠色資產與負債業務，以及綠色財富管理業務為切入點，持續加大業務創新拓展力度，積極服務社會經濟低碳轉型。

再者，針對零售客戶層面，該行積極與相關機構合作，持續引入及推出不同類型的ESG投資產品，主要為ESG基金及債券，滿足零售客戶對這方面的投資需求；現時，大部分投資產品均可透過電子交易渠道進行交易，未來將會進一步全面實施無紙化交易服務模式，逐步提升網上及手機銀行的功能，以支援各類型投資產品的交易，冀減少碳排放，致力推進數碼轉型。同時亦會加強投資的資訊服務，節省紙張之餘，亦為客戶提供更便捷的理財服務。

第3、宣傳教育方面，該行亦積極加強投資教育工作，最近製作一輯名為「ABCD...ESG小教室」的教育短片，積極向客戶及公眾宣傳ESG的投資理念及重要性，協助他們了解ESG所帶來的效益，希望藉此將ESG概念普及化。

其4、未來工銀亞洲將繼續積極回應環球及中港「碳中和」的戰略與政策，進一步加強綠色融資管理、完善氣候風險管理體系、推進綠色低碳運營，持續助力香港經濟社會低碳轉型與可持續發展，支援香港建設區域綠色金融樞紐。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君