美國聯邦貿易委員會正式撤銷訴訟 微軟：撤回案件符合公眾利益

美國聯邦貿易委員會官員周四（20日）向一名內部法官撤回了試圖阻止Mircosoft（MSFT）以690億美元收購遊戲廠商動視（ATVI）的訴訟。

美國聯邦貿易委員會一直地反對這項擬議中的交易。第一次是在地方法院，該法院上周拒絕對擬議交易下達初步禁令。上訴法院也拒絕了暫停交易的請求。

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第二次是在聯邦貿易委員會行政法法官面前，該交易定於 8 月 2 日開庭審理。在聯邦貿易委員會秘書塔博爾April Tabor周四下達的命令中，美國聯邦貿易委員會擱置了這一行動。

Mircosoft和動視在周三（19日）發佈在聯邦貿易委員會網站上的一份動議中辯稱，撤回該機構的案件既是強制性的，也符合公眾利益。

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Mircosoft和動視在動議中說：「地區法院有充分的機會考慮聯邦貿易委員會的訴求，並發現該委員會不太可能在這些訴求的是非曲直上勝訴，理由是多方面的，而且是獨立充分的。」

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責任編輯：張瑋婷