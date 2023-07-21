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父母資助首期　外區客255萬買屯門單棟盤上車

股樓投資 17:03 2023/07/21

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祥益地產盤嘉茵表示，屯門單棟式物業「置樂三寶」入場門檻較低，因此成為不少用家的上車樂園。日前錄得一宗利寶大廈獲區外首置客的買賣成交個案，物業高層C室，實用面積234平方呎，一房一廳，日前獲區外首置客垂青。該買家鍾情單位附設企理裝修，加上客廳及房間均座擁開揚景觀，而且買家獲父母資助首期置業，遂便決定以255萬元購入上址作自住之用，實呎為10,897元。

原業主於2017年以約301萬元購入單位，持貨約6年，是次轉手帳面虧蝕約46萬元。

 

延伸閱讀 【有相睇】愉景新城低層三房714萬沽　較同座高層兩房平6%【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

利寶大廈 屯門 祥益地產 二手市場

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