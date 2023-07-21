英皇家衛兵罕見破例 方便唐氏青年合照（有片）

英國皇家衛兵向來沉默寡言，但近日亦有影片展示他們展示暖心一面。有網民上載影片，顯示一名患有唐氏綜合症的青年嘗試和一名衛兵合照時，衛兵突然向青年方向跨出一大步。待合照過後，衛兵再跨一步返回崗位。

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現年50歲的Mike van Erp是一名專業照顧員，他在YouTube上載影片，內容顯示他和照顧的唐氏青年嘗試和一名皇家衛兵士兵合照的情景。

Mike van Erp表示，他已照顧該名唐氏青年逾10年，當日他們一同踩單車外出，經過騎兵衛隊閱兵場（Horse Guards Parade）時停下，打算和站崗衛兵合照。兩人站在衛兵左邊稍遠的地方前後站好，影片亦顯示Mike不時提醒青年和衛兵保持距離。

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但衛兵其後突然向兩人方向跨一大步，令雙方距離拉近。青年明顯被衛兵舉動嚇到，合照過後，衛兵又再重回崗位。Mike van Erp在離開時亦有向衛兵表示感謝，稱讚對方做了一件好事。

Mike van Erp透露，當衛兵靠近兩人時，因為實在未能料到，所以自己和青年都曾感到害怕，但之後覺得十分暖心。影片在網上亦吸引大量網民關注，不少人留言稱讚衛兵，指他的行為十分友善。

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責任編輯：李俊儀