英國6月份的零售額按月增長0.7% 商品購買量卻減少 0.2%

周五（21日）的英國官方數據顯示，受異常炎熱的天氣和食品銷售反彈的提振， 6 月份的零售額增幅超過預期。

英國國家統計局（Office for National Statistics）稱，6月份的零售額比5月份增長了0.7%，增幅高於路透社調查中經濟學家預測的0.2%。銷售量比去年同期下降了1.0%，高於經濟學家預測的下降1.5%。

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國家統計局首席經濟學家菲茨納Grant Fitzner說：「零售額增長強勁，食品銷售從銀行額外假期的影響中反彈，部分原因是天氣良好，百貨商店和家具店本月也表現強勁。」

5 月份，家庭在超市的消費有所減少，市場推測這可能是因為為紀念查爾斯國王加冕而增加了一個公共假日，導致家庭外出就餐的次數增多。

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英國家庭一直面臨著通脹飆升的壓力，去年通脹率達到了41年來的最高點11.1%，6月份為7.9%，是所有主要發達經濟體中最高的。

英國國家統計局（ONS）的數據顯示，雖然零售商的消費金額比疫情開始前的 2020 年 2 月增加了 17.9%，但商品購買量卻減少了 0.2%，這顯示了通貨膨脹對英國經濟的影響。

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記者：張瑋婷