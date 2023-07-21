  • 31°C
香港時間 : 2023721日 (週五) 18:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國6月份的零售額按月增長0.7% 商品購買量卻減少 0.2%

環球政經 14:33 2023/07/21

分享：

分享：

周五（21日）的英國官方數據顯示，受異常炎熱的天氣和食品銷售反彈的提振， 6 月份的零售額增幅超過預期。

英國國家統計局（Office for National Statistics）稱，6月份的零售額比5月份增長了0.7%，增幅高於路透社調查中經濟學家預測的0.2%。銷售量比去年同期下降了1.0%，高於經濟學家預測的下降1.5%。

【同場加映】溫股知新：經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

溫股知新
【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

國家統計局首席經濟學家菲茨納Grant Fitzner說：「零售額增長強勁，食品銷售從銀行額外假期的影響中反彈，部分原因是天氣良好，百貨商店和家具店本月也表現強勁。」

5 月份，家庭在超市的消費有所減少，市場推測這可能是因為為紀念查爾斯國王加冕而增加了一個公共假日，導致家庭外出就餐的次數增多。

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

點擊圖片放大
+5
+4

英國家庭一直面臨著通脹飆升的壓力，去年通脹率達到了41年來的最高點11.1%，6月份為7.9%，是所有主要發達經濟體中最高的。

英國國家統計局（ONS）的數據顯示，雖然零售商的消費金額比疫情開始前的 2020 年 2 月增加了 17.9%，但商品購買量卻減少了 0.2%，這顯示了通貨膨脹對英國經濟的影響。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張瑋婷

開啟hket App，閱讀全文
超市 經濟衰退 路透社 疫情 壓力 港股 經濟 商品 收息股 天氣

上一篇文章

台積電次季淨利跌23% 下調全年銷售預測10%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【好去處】香港書展、運動消閒博覽及零食世界開幕 可免費試玩多項好玩運動體驗
【好去處】香港書展、運動消閒博覽及零食世界開幕 可免費試玩多項好玩運動體驗
【人才短缺】過去三年 本港勞動人口減少逾21萬人 銀行保險業 跳槽加薪達20%
【人才短缺】過去三年 本港勞動人口減少逾21萬人 銀行保險業 跳槽加薪達20%
【裝修設計】52萬裝修397呎單位 波希米亞風營造生活格調
【裝修設計】52萬裝修397呎單位 波希米亞風營造生活格調
【美食優惠】 必勝客推出全新升級沙律吧 48元有18款配料 自行調配心水口味
【美食優惠】 必勝客推出全新升級沙律吧 48元有18款配料 自行調配心水口味
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【水上音樂會】全港首個大型跨感官水上音樂會 炎明熹鍾柔美參加盛夏音樂會
【水上音樂會】全港首個大型跨感官水上音樂會 炎明熹鍾柔美參加盛夏音樂會
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款