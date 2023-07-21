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【夢寐以求】Google員工薪酬大揭秘　年薪中位數達218萬元

科技 17:04 2023/07/21

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大型科企的向來以優厚的薪酬福利搶人才，故成為不少人才夢寐以求的工作。日前有外媒披露Google員工的薪酬資料，看了可能會讓你更羨慕。

【Google地位不保】搜索結果實用性漸降　Google或被2大平台取代

外媒《Business Insider》引述了記載逾12,000多名Googl 美國員工薪酬數據的內部文件，揭示了Google員工在2022年的年薪中位數為279,802美元（約218.6萬港元）。在被涵蓋且與工程、業務和銷售領域中，薪酬最高的10個職位，其基本工資都高達6位數（按美元計）。當中軟件工程師的基本薪酬最高，達718,000美元（約561.6萬港元）。

值得留意的是，Google的薪酬結構，不僅只有基本工資，還包括期權和獎金。在2022年，Google軟件工程師除有豐厚薪金外，最多還可獲得價值150萬美元（約1,172.4萬港元）的股權。

惟該報道強調，相關數據限於部分美國全職員工，且並非所有員工均披露了其股權和獎金資訊。另不包括Google母公司Alphabet旗下子公司，如Waymo、Verily等的數據。

Google員工10大最高薪酬職位：

1/軟體工程師：71.8萬美元（約561.6萬港元）

2/工程經理（軟件工程）：40萬美元 （約312.6萬港元）

3/企業直銷：37.7萬美元 （約294.7萬港元）

4/內部法律顧問：32萬美元 （約250.1萬港元）

5/銷售策略人員：32萬美元 （約250.1萬港元）

6/UX設計師：31.5萬美元 （約246.2萬港元）

7/政府事務與公共政策相關人員：31.2萬美元 （約243.9萬港元）

8/研究科學家：30.9萬美元 （約241.5萬港元）

9/雲端銷售：30.2萬美元 （約236萬港元）

10/項目經理：30萬美元 （約234.4萬港元）

【AI取代人類】Google擬針對生成新聞　推新AI工具「Genesis」

【AI爭議】科企使用未付費作品訓練AI模型　遭美逾8,000作家聯署抗議

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

 

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