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【商場活動】Mira Place綠色時裝月 捐贈衣物賞500蚊禮券

理財智慧 18:16 2023/07/19

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隨著可持續發展理念和環境保育議題愈趨關注，世界各地亦掀起永續時尚的風潮，適逢政府發放消費券，美麗華集團旗下商場Mira Place宣佈由即日起至7月31日期間舉辦「Fashion Re[Live]綠色時裝月」，除了多重消費優惠及活動之外，商場更推出GREEN MISSION衣物回收活動，捐贈衣物額外享高達500元時尚商戶禮券。

【經濟數據】本港5月出口貨值3276億 按年跌15.6% 連跌13個月【下一頁

【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

溫股知新
【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

推廣期內於「時裝及運動用品」或「飾物、珠寶及手錶」商戶消費滿指定金額，即可獲贈商場現金券及雙倍積分。

Fashion Re[Live] 時尚獎賞詳情：

換領日期：即日起至7月31日
換領時間：上午11時至下午11時
換領地點：Mira Place 1 禮賓部
換領詳情：    

Mira Place會員於「時裝及運動用品」或「飾物、珠寶及手錶」商户消費即享雙倍積分獎賞，消費滿指定金額*即賞商場現金券！現金券數量有限，先到先得，送完即止。

消費滿HK$1,000，即送HK$50商場現金券

消費滿HK$2,000，即送HK$100商場現金券

*最多3組HK$100或以上之即日機印收據，當中必須包括「時裝及運動用品」或「飾物、珠寶及手錶」商户之消費。每位會員於有效推廣日期內可每日換領乙次

【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數

青姐話
【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數

為了鼓勵大眾積極參與舊衣回收活動，Mira Place更與環保社會企業Green Ladies 合作推出衣物回收活動，Mira Place會員凡參與GREEN MISSION衣物回收活動，即可獲贈高達500元時尚商戶禮券乙張，會員更可自選心儀的商戶禮券，獎賞數量有限，先到先得，送完即止。而Mira Place Tower A租户員工除可獲贈商戶禮券外更可額外賞500積分。

【大行點睇】建銀：6月壽險市場增長強勁 行業首選中國太保【下一頁

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    撰文：鄭日棱

     

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