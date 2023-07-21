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【阿里巴巴9988】盒馬希望未來十年能夠建立1000個盒馬村　截至5月已有185個

股市 15:55 2023/07/21

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盒馬希望未來十年能夠建立1000個盒馬村　截至5月已有185個

阿里巴巴 （09988） 旗下新零售公司盒馬召開首屆盒馬村鄉村振興大會，盒馬聯合創始人兼首席商品官趙家鈺指出截至今年5月，全國共建185個盒馬村，其中有機盒馬村逾40個，惠及過百家上下游產業鏈企業。經盒馬銷往全國城市消費者的產品， 有高達約700種是來自盒馬村。

今次盒馬村大會公佈首批十佳盒馬村名單，亦宣布與西藏日喀則、湖北荊州等地的6個農業基地及公司達成合作，簽約成為新的盒馬村。盒馬希望在未來十年能夠建立1000個盒馬村。

盒馬首席執行官兼創始人侯毅表示，自2019年首個盒馬村落成以來，一直通過農業產銷新模式，將分散的生產單元連接到新零售的銷售單元，在訂單農業的基礎上，盒馬村遵循「土特產」方式，推動一二三產業融合。基於一方水土，突出地域特點，真正建成產業集群，未來將繼續實踐新零售企業在鄉村振興的計劃。

盒馬村是根據盒馬的訂單，穩定供應農產品，推動農產品標準化、精細化、品牌化改造，發展數字農業的農莊。首個盒馬村於2019年7月落地四川省甘孜州丹巴縣，逐步覆蓋全國25省份。

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編輯：袁諾曦

港股 阿里巴巴－SW（09988）
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