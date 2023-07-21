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【半導體產業】台積電美國新工廠人力短缺　延至2025年投產

科技 16:00 2023/07/21

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半導體製造商台積電自2021年便開始興建美國新工廠，惟上月被揭因人力短缺等因素，使當地的建廠速度落後計畫。台積電昨（20日）召開綫上法人說明會，並宣布美國亞利桑那州工廠量產時間將延後。

【迎戰NVIDIA】Intel中國推定製版AI芯片　減美國芯片禁令影響

台積電董事長劉德音指，該所位於美國亞利桑那州的工廠，原是依據非常積極的時程規畫，並於2021年4月開始興建，現正進入處理和安裝最先進及精密設備的關鍵階段。但由正面臨熟練安裝設備的專業人員不足等人力短缺問題，原定於新工廠進行的4奈米製程量產時間，將由原預期的2024年底，延後至2025年。

至於日本工廠，他則表示，仍將按原定計畫於2024年底量產，將生產16奈米、22奈米及28奈米製程的半導體。

事實上，台積電在上月被台媒揭露美國新工廠工程落後時，該企也曾承認建設成本超出預期。另表示，該企及其供應商正與美國政府洽談，以協助申請非移民簽證，爭取最早在7月派遣500多名有經驗的員工，加快無塵室、管綫和其他設備的建設與安裝。

【雲計算】IBM擬採用AI芯片　減雲計算服務成本

【芯片大戰】歐盟擬加強與日本合作　以減少對中國半導體依賴

責任編輯：殷凱怡

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