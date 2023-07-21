▲ 【電動車】再有中資車廠攻港 上汽大通電動7人車香港銷量突破500輛

愈來愈多中資車廠進軍香港零售市場，繼比亞迪 （01211） 、東風 （00489） 安排電動車在香港銷售後，上汽集團（滬：600104）旗下上汽大通今年4月起，委託香港代理英之傑，引進純電動7人豪華MPV「Maxus Mifa 9」。上汽表示，目前銷售已突破500輛Maxus Mifa 9，首階段冀在10月底銷量突破1000輛的目標。

上汽大通Mifa 9是本地較罕見的MPV電動車，港版一式兩款包括Luxury版及Premium版，「一換一」售價分別為49.9萬元及57.5萬元起。

配置 Premium Luxury 電池容量 90kWh 90kWh 0-100 km / h 5.3 s 5.3 s WLTP續航里程 435公里 430公里 「一換一」售價 57.5萬港元 49.9萬港元

上汽大通擬再引入輕型貨車香港銷售

上汽大通海外事業部總經理嚴碧亞透露，公司計劃於今年底至明年初，在港推售電動商用輕型貨車，但重申，該種類型的市場需求有限，主要針對有冷藏需要的行業，如醫療及物流等。

嚴碧亞表示，上汽看好本地新能源汽車市場發展前景，並希望進一步拓展銷售業務，認為港府對於電動車的推進力度，令公司對於發展本地市場非常有信心，相信本次與英之傑合作推出的Mifa 9可填補本地市場空白。

她補充，近年來港府出台的相關激勵政策已見成效，加上充電樁等基礎措施亦逐步完善，新能源車在香港的滲透率會逐漸增加，看好可由現時的約6%，升至2025年的13%至15%。

英之傑：取消「一換一」機會較微

首次登記稅寬減安排「一換一」計劃將於明年3月底届滿，惟政府尚未公布後續安排。英之傑集團大中華區董事總經理劉啟成認為，港府取消「一換一」稅務優惠的機會較微，料會對現時的政策做出微調，重申能源車取替傳統燃油汽車是政府的整體目標，「走回頭路」的幾率很小。

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記者：伍鍵文