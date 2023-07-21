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【玄人‧峰語@iM網欄】人的成敗首重 放在對的土壤上培養

名人薈萃 16:26 2023/07/21

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每年7月中旬，都是中學文憑試（DSE）放榜的大日子，從電視畫面所見，依然是有人歡喜有人愁。我不會否認在現今競爭激烈的社會，學歷是在社會向上流不可或缺的一環，但它只是其中一條出路，而非唯一出路。因此，年青人們如果因考試失敗，可以傷心，可以失望，但不可放棄，因此你們還年輕，未來的可塑性可以超出你的想像的。

同場加映：【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

溫股知新
【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

可能我是一個算命人，對於一個人的發展會用另類角度去分析，而不是用一般約定俗成的界線去做一個度量衡。當然，大家心目中最理想是的職業是醫生、律師、大公司高管，問題是，人的格局分佈是按正態分布（NORMAL DISTRIBUTION），社會上的精英及極有錢的人只佔極少數，大部分人都是跌落中間的大多數，因此要在芸芸眾生突圍而出，最重要的是如何突出自己的長處。我們不時說知識改變命運，但很多人卻捉錯用神，大家還有一點緊記，改變命運是知識，而非單一的成績單。以前人們之所以鼓勵讀書考上大學，原因是以前約定俗成白領坐在冷氣房間，舒服去搵錢，所以成就跟學歷掛勾。然而，這是一個局外人對一個職業或一個人的成功簡單的誤判。

事實上，不少人很容易將一個人的成功跟其人生中一樣因素拉上正向關係（LINEAR REGRESSION），但在世事之千絲萬縷，豈會一加一等於二這麼簡單！？再者，今時今日的工種已很多元化，有些不是傳統常規課可以教授，加上「九運」下催生的網絡世界所可以觸及的知識，只要自己肯花時間去學習，一樣學到很多很實用的知識。

自問在職場打滾了多年，除了一些專業人士要靠學歷去確認一個人的「職場資格」外，其他在職場成功的人，基本上與學歷及學校成績沒有拉上太大關係，原因是讀書「象牙塔」跟職場世界，完全是兩碼子的事。再者，在我的玄學世界去看一個人的成敗，除了本身的命運外，最重要還是人選擇了適合的定位，這好比一粒種子，要放在合適的土壤，才可以開花結果，而非種子本身的優劣。很多人讀書成績很好，但出來社會做事的成就卻一般，除了看個人際遇外，就是因為處身的位置不是自己的強項。事實上，學識愈多的人包袱愈重，潛意識都會被高學歷應該做什麼工種的思維，限制了自己的可塑性。

人生好像打電玩一樣，每到一個階段都要打一個「大佬」，結果可以是贏，亦有機會輸，問題是在「打大佬」的過程，你有什麼得著？我們八字有一句口訣為「有病方為貴，無傷不是奇」，代表人生要有失敗、大病，是一次認清自己的機遇，醒覺後，可以再重新定位，重新出發，人生的旅程還有很多寶藏等你去發掘。

作者_奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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撰文 : 羅奇峰

欄名 : 玄人‧峰語

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