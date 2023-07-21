  • 31°C
香港時間 : 2023721日 (週五) 16:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

嘉熙兩房「零議價」750萬售　原業主持貨四年蝕逾4%

股樓投資 16:05 2023/07/21

分享：

分享：

美聯物業蔡潔雯表示，受息口走勢未明朗化，加上新盤市場選擇眾多等因素拖累下，白石角二手交投淡靜，本月僅暫錄2宗二手交投，其中包括白石角嘉熙9座低層F室，實用面積495平方呎，屬兩房間隔，採梗廚設計。據悉，單位獲用家「零議價」以750萬元承接，折合呎價15,152元。

原業主於2019年以786.5萬元購入物業。持貨4年，帳面微蝕約36.5萬元離場，單位期内貶值約4.6%。

 

延伸閱讀 【有相睇】愉景新城低層三房714萬沽　較同座高層兩房平6%【下一頁

點擊圖片放大
+9
+8

同場加映 【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

溫股知新
【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

嘉熙 白石角 美聯物業 二手市場

上一篇文章

【大行報告】大和：第二季毛利率收窄令市場失望 下調維達國際目標價至16.5元

下一篇文章

【宏觀術數@iM網欄】立秋節起金氣始入 8月2個轉捩日子
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美食優惠】 必勝客推出全新升級沙律吧 48元有18款配料 自行調配心水口味
【美食優惠】 必勝客推出全新升級沙律吧 48元有18款配料 自行調配心水口味
【裝修設計】52萬裝修397呎單位 波希米亞風營造生活格調
【裝修設計】52萬裝修397呎單位 波希米亞風營造生活格調
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【人才短缺】過去三年 本港勞動人口減少逾21萬人 銀行保險業 跳槽加薪達20%
【人才短缺】過去三年 本港勞動人口減少逾21萬人 銀行保險業 跳槽加薪達20%
【水上音樂會】全港首個大型跨感官水上音樂會 炎明熹鍾柔美參加盛夏音樂會
【水上音樂會】全港首個大型跨感官水上音樂會 炎明熹鍾柔美參加盛夏音樂會
【好去處】香港書展、運動消閒博覽及零食世界開幕 可免費試玩多項好玩運動體驗
【好去處】香港書展、運動消閒博覽及零食世界開幕 可免費試玩多項好玩運動體驗
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款