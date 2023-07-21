嘉熙兩房「零議價」750萬售　原業主持貨四年蝕逾4%

美聯物業蔡潔雯表示，受息口走勢未明朗化，加上新盤市場選擇眾多等因素拖累下，白石角二手交投淡靜，本月僅暫錄2宗二手交投，其中包括白石角嘉熙9座低層F室，實用面積495平方呎，屬兩房間隔，採梗廚設計。據悉，單位獲用家「零議價」以750萬元承接，折合呎價15,152元。

原業主於2019年以786.5萬元購入物業。持貨4年，帳面微蝕約36.5萬元離場，單位期内貶值約4.6%。

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