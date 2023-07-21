▲ 【人事變動】八達通委任應天麒為新行政總裁 曾任職PayMe、國泰

八達通董事局宣布，委任應天麒為八達通集團行政總裁。應天麒將於2023年8月1日加入八達通，並於10月1日接任行政總裁一職。現任行政總裁李俊明會在任期完結時返回港鐵 （00066） 擔任另一管理層職務，期間會為應天麒提供協助，確保交接順利。

八達通指，應天麒在電子支付領域具深厚行政經驗，曾於銀行以及支付行業任職20年。在加入八達通前，應天麒為國泰航空 （00293） 數碼體驗總經理，亦曾於HSBC滙豐 （00005） 擔任數個管理層要職，他在滙豐銀行最後的職位為PayMe電子錢包的首席產品官。

八達通集團非執行主席楊美珍指，憑藉應天麒在電子支付和用戶體驗設計方面的豐富經驗，董事局深信他能有效領導團隊，並在不久將來將八達通從交易平台打造為客戶首選的電子支付和互動參與平台。

相關文章：

【消費券2023】八達通領取第二期消費券須滿足累積消費要求 政府提醒設終極期限

【人事變動】八達通公司委任楊美珍為新非執行主席 1月1日起生效

編輯：胡學能