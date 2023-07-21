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【內房危機】碧桂園境內債券跌停 股價跌逾5% 公司稱上半年交付27.8萬套房

股樓投資 16:20 2023/07/21

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據內媒周五（21日）報道，碧桂園（02007）境內債出現異常波動，多只債券跌幅超過20%並觸發臨停。其中，「21碧地03」、「21碧地02」跌逾30%；「19碧地03」跌逾29%；「21碧地01」跌27%；「21碧地04」跌超26%。

消息觸發碧桂園股價今日急挫，收報1.38元，跌5.5%，成交額4.5億元。同系的碧桂園服務（06098）收報9.02元，跌2.5%，成交額3,510萬元。

【延伸閱讀】【大行點睇】建銀：6月壽險市場增長強勁  行業首選中國太保 【見下頁

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另外，碧桂園多隻美元債也跌超過5%。碧桂園COGARD 5.4 05/27/25價格下跌6.895%，報26.958。由碧桂園發行的COGARD 7.25 04/08/26報24.566，下跌7.934%，收益率77.698%。由碧桂園發行的COGARD 5.625 12/15/26現價21.003，下跌8.107%，收益率67.575%。

碧桂園在其官方微信公眾號發布《碧桂園：不負重托，堅定信心，走高質量發展之路》，稱始終將完成保交樓、保民生的政治任務放在首位，今年要交付70萬套房屋，上半年已順利完成了27.8萬套的交付任務，交付量穩居行業第一。碧桂園強調，有決心和信心扎實落實「保安全、保交付、保資產」的三保工作。

同場加映：【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

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記者：李兆明

 

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