【長命功夫】延長壽命代價是更遲退休　1.5億職位將流向長者

電影《見習無限耆》（The Intern）的主角羅拔迪尼路，在退休後以見習生身份重新投入職場。電影固然純屬虛構，但長者不言休的現象卻愈來愈現實。貝恩策略顧問（Bain & Company）在新報告中預測，在未來10年55歲以上的工人將增加1.5億。

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該報告指自2011年以來老年工人增長了10%，到2031年將佔7個國家：加拿大、德國、英國、日本、美國、法國和意大利的勞動力的四分之一以上。報告指這趨勢並不限於在這些國家，就連中國和巴西的老年工人數量也在不斷增加。

全球長者勞動力佔比上升

年輕勞動人口佔的比例愈來愈少，貝恩認為低生育率和年輕人花更多時間接受高等教育都是原因。再加上全球人均壽命也在延長，據世界衛生組織預測，2015年至2050年間，60歲以上的人口數量將從12%幾乎翻倍至22%，這使得許多長者因為難以承擔退休費用而不得不重返工作崗位，當然，退休生活無聊也是原因之一。

隨著工作壽命、以至整個人生的延長，愈來愈多國家正在延長退休年齡，扭轉了提前退休的長期趨勢。貝恩策略顧問代表Andrew Schwedel表示，看到人們重返職場的人數有所回升，主要還是經濟原因：「除通貨膨脹加劇和刺激計劃逐漸減少之外，隨著人類壽命的延長，人們還需要更多的收入。」

日本是影響最為明顯的國家，人口老化和生育率下降一直是日本的問題，貝恩預測到2031年，老年工人將佔日本勞動力的38%。意大利也面臨著類似的困境，到2031年該國老年工人的比例將達32%，僅次於日本。許多美國老年人也在退休後發現，自己的儲蓄在高通脹的世界中消失得更快，預計到2031年，55歲以上工人的比例將達到25%。

企業正開始考慮長者就業需求

但全球各地都沒有準備好滿足老齡員工的需求。貝恩指美國退休人員協會（AARP）在2020年的研究發現，只有不到4%的公司制訂了幫助老年員工融入社會的計劃，但只有不到三分之一的人聲稱他們「非常有可能」考慮提供這些服務。缺乏援助和不受控制的年齡歧視對美國女性的打擊尤其嚴重。

但隨著勞動人口老化，不少企業都開始回應年長員工的願望。Andrew Schwedel表示：「有遠見的公司意識到，招聘和留住年長員工的需求和機會。而且他們開始更多地這樣做，特別是考慮到勞動力市場緊張。」

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責任編輯：李智賢

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