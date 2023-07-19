【談保說道】終身續保個人意外保險？ 細看條款未必着數

觀看香港保險銷售刊物，你會感覺，只要願意按時支付可負擔的保費，有龐大財力的保險公司，作為你的靠山，面對突如其來的不濟，你可以履險如夷，一世無憂！是真是假？

香港出生率，世界第一低，老齡化社會，去支撐着金融中心，大都會經濟，保險理財產品，方興末艾。

許多退休人士，貴為保險與銀行的上賓，私人銀行般的專為你設計，服務零售普及化，不外乎是快餐店式的套餐促銷，透過銷售刊物，三寸不爛之舌，硬塞你入罐裝飾的保險結構產品，名不符，言不實，將你累積的身家財產，透過結構性財務產品，槓桿甚麼保險融資，買完了，如何開新？

老人和家庭的財務計劃，兼顧周詳，專為退休人士而提供的個人意外保險計劃！香港保險業的新噱頭：竟然有強調終身保障的個人意外保險。

【經濟數據】本港5月出口貨值3276億 按年跌15.6% 連跌13個月【下一頁】

【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

終身續保個人意外保險？

傳統的個人意外保險，接受投保年齡多為65歲以前，有不少個人意外保險，合約條款聲明，保障年齡上限為70歲，即是說到你70歲生日那一年，保單不會再給你續保；今天竟然有保險公司推出終身續保的個人意外保險！可以保到100歲？細看保單條款，竟然有以下的條件：

「於續保時，投保人有責任以書面申報，受保人身體健康情況，有否發現患上任何將會顯著增加意外或受傷風險的疾病，病徵，或者身體出現任何毛病，虛弱情況。保險公司有權，可毋須根據續保後的保單，就該受保人，提出索償時候，進行理賠!」

這樣的保單，有事要「Claim」她一大筆的時候，必然同你糾纏於你身體健康變化的細節，而且會賠的金額不多。許多人以為，意外受傷，肢體骨折，醫療費用手尾長，特別是長者，康復慢；聽見，睇看見這些意外保險，竟然說保到100歲，涵蓋意外受傷醫療費用，更包括跌打，針灸，物理治療，若不細看，包你以為很着數，其實醫療費用，只有3至4萬元，再有細分項目限額，跌打針灸每次只賠300元。物理治療上，限為3,000元。每次為600元。即係做得5次，你就要食自己!

【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數

細看條款 絕不算着數

所以若被這些銷售單張招徠，咁你就笨到絕頂。皆因產品真係不便宜，保費平均每月過300元至400元，一旦意外去世，也只會賠償你75萬元，80歲以上更會減半。故千萬要認真查閱保單，逐項看完之後，先決定抵唔抵！

近月收到保險公司，調整個人意外保險費用，按以往保單的定條款，續保保費，增加30%！為了令投保人覺得舒服，利益稍有向上調整，但是共同保險（即自付額），傾向每次顧客付得多點，好令你錫住自己銀包，就「Claim」不到那麼多！

保險絕非解決風險的有效措施，只是真正不幸，偏偏揀中我的時候，有保險幫我，供經濟上的支援，如醫療費用和終生殘廢後，人生的各種生活開支。

防患於未然，應該從根本着手，就是杜絕意外發生的風險！

【大行點睇】建銀：6月壽險市場增長強勁 行業首選中國太保【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

撰文：吳澤偉

七十年代投身保險業，曾任人壽保險從業員協會會長、香港保險代理登記委員會委員

＊以上內容輯錄自第821期《iMoney》Focus。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭日棱