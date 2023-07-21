【券商點睇】上一財年虧損額已大幅收窄 料瑞爾集團2024財年迎利潤拐點

華安證券表示，瑞爾集團（06639）於疫情後經營反彈強勁，盈利維持向好趨勢，公司於內生外延同步發展下，料將於2024財年迎來利潤拐點，並維持對其「買入」評級。

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該行指出，公司2023財年營業收入按年略有下降，主要由於新冠疫情影響，公司門店有不同時長的關店。公司報告期內實現歸母淨虧損2.2億元，仍有虧損主要是由於疫情原因導致收入減少，以及股份酬金開支1.94億元，但虧損額已大幅收窄。

剔除該影響，公司年度經調整經營利潤為0.038億元。從盈利能力看，公司2023財年實現毛利2.47億元，毛利率16.76%，EBITDA有明顯改善，本報告期經調EBITDA達2.62億。





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該行亦表示，公司新開設了4家口腔診所及1家醫院，增加了89張牙科椅，並擴大升級了4家診所，進一步加強公司在中國口腔醫療市場的領導地位；本財年內公司也完成了上市以來的首次併購，去年9月收購無錫通善口腔，積極佈局華東市場。公司穩健增長門店報告期內共73家，盈利門店數量增至93家，擴張節奏穩健，助力公司未來業績持續穩定釋放。

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記者：鄭昊彤