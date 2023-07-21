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【大行報告】大摩：上半年第三方銷售疲軟已計入股價中 料頤海國際股價未來45日內上升

股樓投資 19:31 2023/07/21

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摩根士丹利表示，鑑於頤海國際（01579）股價年初至今下跌41%，該行認為上半年第三方銷售表現疲軟已完全計入股價當中；上半年總銷售按年跌3%，不過踏入6月份第三方銷售持續好轉或帶來上行空間，該行料其股價在未來45日內將會上升，機會率約60%至70%。
 

 

【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

 


該行指，雖然6月及7月屬淡季，但仍反映了其業績在正常化基數下持續改善，料上半年純利增長15%至逾3億元人民幣，受惠於渠道回扣減少、原材料利好、產品結構改善，以及良好的營運支出控制。該行予頤海目標價22元，並維持「增持」評級。

 

 

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記者：鄭昊彤

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增持 目標價 銷售 頤海國際（01579） 港股 大行報告 經濟

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