【大行報告】大和：第二季毛利率收窄令市場失望 下調維達國際目標價至16.5元

大和表示，維達國際（03331）第二季收入增長放緩，以固定匯率計按年升5.5%，又指即使行業紙漿價格上半年有所下降，第二季毛利率輕微收窄至25%，略低於首季的25.5%，令市場失望，並將其目標價由18元下調至16.5元，維持「持有」評級。維達周五（21日）收報16.9元，跌幅6.1%。

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該行認為公司毛利率復甦延遲，主要是因維達自5月起部分產品售價有單位數下調，以應對銷售勢頭疲軟及競爭壓力。該行指對維達仍保持審慎，直至毛利率有更可觀復甦，並下調維達在2023年至2025年盈測介乎0.1%至21%。

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記者：鄭昊彤