【券商點睇】上調次季收入預測至275億人幣 富瑞維持快手「買入」評級

富瑞發表研究報告指，預計快手（01024）第二季度整體收入和非國際財務報告準則（non-IFRS）盈利，將優於該行對其廣告和其他收入的預測。由於電商生態系統的加強和ROI的改善等，該行上調快手第二季度的GMV（商品交易總額）和綫上廣告收入，預計毛利率將優於該行預期，予目標價108元，維持「買入」評級。

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該行上調快手第二季整體收入增長預測至275億元人民幣，按年升約27%，原估計升幅為25%；上調電商業務預測至按年增長34%。此外，富瑞上調快手第二季非國際財務報告準則淨利潤至16.7億元人民幣，原預期為12.5億元人民幣，預計第二季度平均DAU（日活躍用戶）將達到3.7億，每個DAU花費的時間約為117分鐘。

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