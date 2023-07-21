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英補選保守黨再受挫 兩票倉失守僅保一席

環球政治 14:15 2023/07/21

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英國周四（20日）舉行國會議員補選，保守黨再次選情失利。3個補選議席只取回1席，工黨與自由民主黨分別攻下兩個長年保守黨議席的票倉選區。

英派對門調查耗逾260萬公帑 工黨狠斥浪費 【下一頁】

今次補選議席全數原屬保守黨，但最終只有前首相約翰遜（Boris Johnson）的倫敦Uxbridge與South Ruislip選區由保守黨人獲勝，其餘兩席分別由工黨及自由民主黨獲得。

北約克郡（North Yorshire）的Selby與Ainsty選區自2010年成立後，長年由保守黨人Nigel Adams獲勝，2019年大選更以2萬票差距大勝。

但今次補選則由工黨新人﹑年僅25歲的Keir Mather以超過4,000票，擊敗保守黨候選人，再次打破保守黨一大鐵票選區。Mather亦成為國會中年齡最輕的議員。

英定息按揭平均利率 近月來首跌 【下一頁】

工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）盛讚Mather的勝利是歷史時刻，反映選民對工黨有所期盼，選擇以工人階層權益優先及有實際可執行政策的工黨。

西南部薩默塞特郡（Somerset）的Somerton與Frome選區同樣由保守黨控制多年，今次自民黨候選人Sarah Dyke以超過1萬票差距當選。

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責任編輯：吳漢培

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