【英國王室】哈里回憶錄遭嫌棄 歐酒店積過百棄書

英國哈里王子（Prince Harry）今年初出版回憶錄《Spare》，一度引來熱潮。惟現時熱潮過後讀者紛紛棄書，歐洲多地度假酒店充斥著大量棄書。有旅行社工作人員指情景前所未見，失物認領處堆滿《Spare》，已要求酒店停止將書籍寄過來。

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據報現時西班牙、希臘和土耳其渡假酒店內，充斥著大量被拋棄的《Spare》書籍，旅客棄置的位置包括房間、垃圾桶和泳池邊。旅行社On The Beach表示，今年夏季雖然只是剛剛開始，但已收到酒店工作人員送來的100本《Spare》。

公司首席客戶經理Zoe Harris 表示，各度假聖地失物認領處堆滿《Spare》，情景前所未見。一開始員工還覺得有趣，但隨著酒店寄出棄書愈來愈多，公司現時書櫃已裝滿相關書籍，已要求酒店停止寄送，否則永遠不能將書籍處理完。

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Zoe Harris更諷刺表示，或者一開始就應向哈里學習，放過自己（spare ourselves）。On The Beach指，將在網上贈送被棄置的書籍。

《Spare》於今年1月出版，首周就售出320本，更創下首天售出140萬冊的記錄。是自1998年有記錄以來，英國銷售得最快的非小說書籍。

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責任編輯：李俊儀